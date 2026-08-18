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imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed

Diterjemahkan oleh

Duel Arab yang menegangkan: Undian tempatkan Al Hilal dalam ujian-ujian sulit di Liga Champions Elite Asia

Al Hilal
Al-Ain
Al-Sadd
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Neftchi Fargona
Al-Gharafa
Al-Wasl
Al-Shamal II
Pakhtakor Tashkent
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Qatar
Uzbekistan

Tantangan kontinental

Undian babak liga turnamen Liga Champions Asia Elite 2026-2027 digelar pada hari Selasa ini, dan hasilnya menempatkan Al Hilal pada laga Arab yang menarik.

Berikut ini kami paparkan seluruh pertandingan Al Hilal selama babak liga dengan format barunya:

Pekan Pertama (Kingdom Arena):
Al Ain dari Uni Emirat Arab

Pekan Kedua (kandang lawan):

 Al Sadd dari Qatar

Pekan Ketiga (Kingdom Arena):

 Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab

Pekan Keempat (kandang lawan):

 Neftchi dari Uzbekistan

Pekan Kelima (Kingdom Arena):

 Al Gharafa dari Qatar

Pekan Keenam (kandang lawan):

 Al Wasl dari Uni Emirat Arab

Pekan Ketujuh (Kingdom Arena):

 Al Shamal dari Qatar

Pekan Kedelapan  (kandang lawan):

 Pakhtakor dari Uzbekistan

Perlu dicatat bahwa turnamen ini menerapkan format organisasi baru yang bertumpu pada pembagian klub-klub peserta di setiap kawasan geografis ke dalam empat tingkatan yang seimbang.

Format ini bertujuan meningkatkan intensitas persaingan dan kesetaraan peluang di antara seluruh tim; sebab setiap klub akan menjalani dua laga melawan dua tim berbeda dari masing-masing tingkatan di antara empat tingkatan yang ada.

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