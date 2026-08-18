Undian babak liga turnamen Liga Champions Asia Elite 2026-2027 digelar pada hari Selasa ini, dan hasilnya menempatkan Al Hilal pada laga Arab yang menarik.

Berikut ini kami paparkan seluruh pertandingan Al Hilal selama babak liga dengan format barunya:

Pekan Pertama (Kingdom Arena):

Al Ain dari Uni Emirat Arab

Pekan Kedua (kandang lawan):

Al Sadd dari Qatar

Pekan Ketiga (Kingdom Arena):

Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab

Pekan Keempat (kandang lawan):

Neftchi dari Uzbekistan

Pekan Kelima (Kingdom Arena):

Al Gharafa dari Qatar

Pekan Keenam (kandang lawan):

Al Wasl dari Uni Emirat Arab

Pekan Ketujuh (Kingdom Arena):

Al Shamal dari Qatar

Pekan Kedelapan (kandang lawan):

Pakhtakor dari Uzbekistan

Perlu dicatat bahwa turnamen ini menerapkan format organisasi baru yang bertumpu pada pembagian klub-klub peserta di setiap kawasan geografis ke dalam empat tingkatan yang seimbang.

Format ini bertujuan meningkatkan intensitas persaingan dan kesetaraan peluang di antara seluruh tim; sebab setiap klub akan menjalani dua laga melawan dua tim berbeda dari masing-masing tingkatan di antara empat tingkatan yang ada.