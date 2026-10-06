Harry Kane, kapten timnas Inggris, menyamai sebuah rekor bersejarah lewat penampilannya dalam laga melawan Republik Ceko di Stadion Wembley pada Selasa malam ini, dalam rangka giornata keempat fase grup UEFA Nations League.

Kane tampil dalam laga tersebut sebagai bagian dari susunan pemain utama, menjadikannya penampilan ke-125 bersama Three Lions di seluruh ajang.

Menurut statistik dari jaringan "Opta", Harry Kane menyamai rekor jumlah pertandingan bersama timnas Inggris, yang dipegang oleh legenda Peter Shilton, dan diraihnya dalam kurun waktu antara 1970 dan 1990.

Harry Kane, yang berusia 33 tahun dan memulai kariernya di level internasional pada 2015, dapat memegang rekor itu secara tunggal apabila tampil melawan Kroasia pada 12 November mendatang dalam giornata kedua dari akhir fase grup.

Selain rekor tersebut, Harry Kane memiliki sejumlah rekor lain bersama timnas Inggris, yang paling menonjol adalah sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan 89 gol, pemain dengan penampilan terbanyak di turnamen-turnamen besar dengan 36 pertandingan, serta pencetak gol terbanyak di turnamen-turnamen besar dengan 21 gol.