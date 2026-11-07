Jadwal pertandingan derbi dan el clasico di Liga Roshn Saudi sudah diketahui secara awal, setelah terungkapnya draf pertandingan kompetisi hingga akhir musim ini.

Laporan media sebelumnya telah mengungkap detail draf yang disusun oleh Liga Roshn Saudi, menyusul penundaan turnamen Piala Asia 2027 hingga akhir tahun depan.

Berdasarkan draf tersebut, pertandingan pertama antara empat tim besar adalah laga derbi Jeddah, antara Al-Ittihad dan Al-Ahli, di Stadion Al-Inma, pada pekan kelima belas, antara tanggal 10 dan 12 Desember mendatang.

Setelah itu akan digelar pertandingan derbi Riyadh antara Al-Nassr dan Al-Hilal, di Stadion Al-Awwal Park, pada pekan ketujuh belas, salah satu di antara tanggal 31 Desember atau 1 atau 2 Januari.

El clasico pertama pada tahun depan akan berlangsung antara tanggal 21 dan 23 Januari mendatang, ketika Al-Ahli bertemu Al-Hilal, di Stadion Al-Inma, pada pekan kedua puluh kompetisi.

Pada pekan kedua puluh dua, akan dimainkan el clasico baru antara Al-Nassr dan Al-Ittihad, di Stadion Al-Awwal Park, salah satu di antara tanggal 4 atau 5 atau 6 Februari mendatang.

Sedangkan el clasico ketiga antara Al-Ittihad dan Al-Hilal akan digelar di Stadion Al-Inma di Jeddah, antara tanggal 25 dan 27 Februari mendatang, pada pekan kedua puluh lima Liga Roshn.

Dan antara tanggal 11 dan 13 Maret mendatang, akan digelar pertandingan el clasico terakhir pada musim ini, ketika Al-Nassr bertemu Al-Ahli, di Stadion Al-Awwal Park, pada pekan kedua puluh enam.

Setelah itu akan digelar pertandingan derbi Jeddah, antara Al-Ahli dan Al-Ittihad, di Stadion Al-Inma, antara tanggal 12 dan 14 Mei mendatang, pada pekan ketiga puluh dua.

Pada pekan terakhir, akan digelar pertandingan derbi Riyadh antara Al-Hilal dan Al-Nassr, di Stadion Kingdom Arena, pada tanggal 28 Mei mendatang.

Perlu dicatat bahwa ada beberapa pertandingan yang ditunda dari pekan kesepuluh yang belum diungkap jadwal usulannya dalam draf tersebut, terutama pertandingan el clasico antara Al-Ahli dan Al-Nassr.