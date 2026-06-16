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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Dua wasit asal Arab masuk dalam tim wasit pertandingan Maroko melawan Skotlandia

Scotland vs Morocco
Scotland
Morocco
World Cup
Skotlandia
Maroko
AS

Pertandingan akan digelar pada Jumat malam waktu Maroko

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengumumkan tim wasit yang akan memimpin pertandingan antara Maroko dan Skotlandia, Jumat malam mendatang, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 3 Piala Dunia 2026.

Pertandingan akan dimulai tepat pukul 23.00 waktu Maroko pada 19 Juni 2026, atau pukul 01.00 waktu Arab Saudi keesokan harinya.

Tim "Singa Atlas" ini memulai partisipasi mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 1-1 melawan timnas Brasil, setelah menampilkan performa yang kuat dan nyaris meraih kemenangan.

Di sisi lain, timnas Skotlandia saat ini memimpin klasemen Grup C setelah meraih kemenangan tipis atas timnas Haiti dengan skor 1-0.

Menurut akun resmi FIFA di “X”, tim wasit terdiri dari Ilgiz Tantashov dari Uzbekistan sebagai wasit utama, bersama rekan senegaranya: wasit asisten pertama Andrei Tsapinko, dan wasit asisten kedua Timur Jainulin,

World Cup
Scotland crest
Scotland
SCO
Morocco crest
Morocco
MAR

Sedangkan wasit keempat akan dijabat oleh Adham Makhadma dari Yordania, dan wasit cadangan oleh Muhammad Al-Khalaf dari Yordania.




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