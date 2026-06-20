Dua versi cerita tentang transfer yang menggemparkan... Apakah bintang Liga Premier itu semakin dekat dengan Real Madrid?

Real Madrid terus menelaah opsi-opsi yang tersedia untuk memperkuat lini tengahnya selama bursa transfer musim panas, di tengah semakin maraknya spekulasi mengenai nama-nama yang diincar untuk bermain di bawah asuhan José Mourinho.

Real Madrid memasuki bursa transfer musim panas ini dengan penuh semangat. Setelah menunjuk José Mourinho sebagai pelatih kepala, klub ini secara resmi merekrut trio Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konaté, sementara kabarnya mereka juga telah mendapatkan tanda tangan Denzel Dumfries.

Dalam konteks ini, jurnalis Italia Gianluigi Longari memicu kontroversi setelah menyebutkan bahwa Enzo Fernández telah mencapai kesepakatan lisan dengan Real Madrid mengenai kontrak berdurasi lima tahun.

Ia menyoroti bahwa gelandang Chelsea tersebut merupakan salah satu target utama klub asal Madrid itu pada musim panas ini.

Longari menambahkan melalui akunnya di X bahwa Chelsea tidak ingin melepas pemain internasional Argentina tersebut, namun mungkin akan menghadapi tekanan dari sang pemain sendiri jika negosiasi resmi antara kedua klub dimulai.

Ia juga menjelaskan bahwa klub asal London tersebut belum menerima tawaran resmi hingga saat ini, namun mereka menilai sang pemain setidaknya senilai 120 juta euro mengingat perannya yang penting dalam tim dan sisa masa kontraknya yang masih panjang.

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Kisah yang Berbeda

Namun, jurnalis yang berspesialisasi dalam berita transfer, Fabrizio Romano, memberikan versi yang berbeda, menegaskan bahwa Real Madrid belum memutuskan identitas gelandang yang ingin mereka rekrut, meskipun nama Enzo Fernández telah dikaitkan dengan klub tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Romano menjelaskan bahwa laporan yang menyebutkan sang pemain telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Real Madrid tidak benar, sambil menekankan bahwa saat ini tidak ada komunikasi apa pun antara kedua klub.

Menurut Romano, Enzo hanyalah salah satu dari beberapa nama yang sedang dibahas secara internal oleh Real Madrid; terdapat empat opsi lain yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen olahraga, sementara proyek ini secara keseluruhan masih dalam tahap studi dan belum mencapai tahap lanjutan.

Ia menambahkan bahwa klub asal Madrid itu lebih memilih untuk menyelesaikan terlebih dahulu beberapa urusan terkait pemain yang akan hengkang dan mengurangi jumlah pemain dalam skuadnya sebelum memasuki negosiasi serius untuk mendatangkan gelandang baru. Meskipun ada bantahan tersebut, Enzo sebelumnya pernah beberapa kali mengisyaratkan kekagumannya terhadap Real Madrid dan keterbukaannya terhadap gagasan pindah ke Stadion Santiago Bernabéu.

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