Dua ujian di tepi jurang: akankah Arbeloa menjadi pelatih pertama yang dipecat di Premier League?

Ini bukanlah awal "era Arbeloa" yang diimpikan para pendukung Fulham. Setelah kemenangan di Piala Liga atas Wimbledon, salah satu tim divisi tiga, tim itu menelan kekalahan ketiga dalam 3 pertandingan di Liga Primer Inggris, setelah kalah di kandang sendiri hari Sabtu ini dari Crystal Palace (3-2).

Meski dengan hasil tersebut, Fulham tidak menampilkan pertandingan yang buruk, bahkan menjadi pihak yang lebih baik dalam waktu yang cukup lama, tetapi kehilangan ketajaman di depan gawang, serta menderita secara defensif menghadapi Palace, yang mencetak ketiga golnya dari hanya 5 tembakan ke arah gawang, menurut surat kabar "Marca" Spanyol.

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Cesar Palacios menjadi salah satu unsur paling menonjol Fulham, setelah menciptakan gol kedua dengan memanfaatkan pergerakan bagus dari Joshua King, yang sebelumnya telah membawa tuan rumah unggul.

Namun Tyrick Mitchell memupus harapan Fulham untuk meraih poin apa pun, setelah mencetak gol penyeimbang (2-2) dengan memanfaatkan kekacauan di lini pertahanan tuan rumah, sebelum pemain yang sama kembali terlibat dalam membalikkan jalannya pertandingan, yang dituntaskan Ben Chilwell dengan gol ketiga pada menit ke-77, sekali lagi memanfaatkan kekacauan lini pertahanan Fulham.

Dengan kekalahan ini, awal Arbeloa bersama Fulham di Liga Primer Inggris menjadi sangat sulit, setelah tim asal London itu mengumpulkan nol poin dalam tiga pertandingan pertamanya, dan masuk ke zona degradasi.

Tugas itu akan semakin berat dengan pertandingan-pertandingan mendatang, karena Fulham menghadapi dua ujian kelas berat di Liga Primer, melawan Liverpool di Stadion "Anfield", kemudian Manchester United di Craven Cottage (markas Fulham).

Dan jika Fulham gagal meraih hasil positif melawan Liverpool dan Manchester United, maka nasib mantan pelatih Real Madrid itu akan berada di ujung tanduk pada awal musim baru.

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