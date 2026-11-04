Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, mengumumkan daftar pemain "Al-Akhdar" untuk persiapan menghadapi pemusatan latihan November 2026, yang dijadwalkan berlangsung di ibu kota Qatar, Doha, dalam rangka program persiapan menghadapi fase berikutnya, menyusul perkembangan terkait penundaan Piala Asia 2027.

Donis memilih 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang berlangsung dari 9 hingga 17 November ini, sesuai daftar yang dirilis akun resmi timnas Arab Saudi melalui platform "X", pada sore hari Rabu ini.

Daftar pemain Arab Saudi untuk pemusatan latihan November memadukan unsur pengalaman dan pemain muda, dengan rincian sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mohammed Al-Owais, Hamed Youssef, Abdulquddus Atiah.

Lini belakang: Abdulelah Al-Amri, Sultan Tanker, Abdullah Al-Khatib, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Boushal, Mohammed Mahrzi, Saud Abdulhamid, Mohammed Abu Al-Shamat, Mutaib Al-Harbi, Faris Abedi.

Lini tengah: Musab Al-Juwayr, Mukhtar Ali, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Johani, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Abdulmalik Al-Asiri, Ahmed Al-Ghamdi, Turki Al-Ammar.

Lini depan: Sultan Mandash, Mohammed Al-Qahtani, Marwan Al-Sahafi, Mohammed Al-Kuwaykibi, Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Salem.

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Timnas Arab Saudi akan menjalani dua laga uji coba selama pemusatan latihan di Qatar, menghadapi Korea Selatan pada Jumat 13 November, sebelum menghadapi Uzbekistan pada Selasa 17 di bulan yang sama.

Semula Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung pada awal tahun depan, sebelum ditunda ke periode 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

Meski jadwal turnamen diubah, timnas Arab Saudi tetap berpegang pada program pemusatan latihan November, dengan menetapkan Minggu 8 November sebagai waktu bergabungnya para pemain.

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