Monaco saat ini sedang berduel dengan klub Polandia Gornik Zabrze di play-off untuk memperebutkan tempat di fase liga Conference League. Leg pertama di Polandia dimenangi klub Monako itu pada Kamis dengan skor 3-2.

Brunner bermain penuh selama 90 menit dan mencetak gol melalui sundulan yang sempat membawa skor menjadi 3-1. Gol itu menegaskan tren peningkatannya belakangan ini dan benar-benar menjadi yang pertama baginya dalam laga kompetitif untuk Monaco, dua tahun setelah transfernya.

Setelah Brunner membuat sensasi di level junior Borussia Dortmund, ia pindah pada 2024 ke negara kepangeranan itu dengan suasana yang tidak harmonis senilai empat juta euro. Brunner kabarnya menuntut waktu bermain yang jauh lebih banyak di tim utama daripada yang ingin dijamin petinggi BVB kepadanya - juga setelah insiden disipliner.

Setelah itu, ia langsung dipinjamkan ke klub mitra Monaco, Cercle Brugge, di Belgia, tetapi itu tidak berjalan sesuai rencana. Brunner hanya mencatatkan 1.083 menit bermain di laga kompetitif. Meski begitu, ia sempat mencetak enam gol.

Monaco memulai musim Ligue 1 pada Minggu

Musim lalu di Monaco berjalan lebih mengecewakan lagi. Di Ligue 1, Brunner hanya berada di lapangan selama 127 menit. Namun, dalam persiapan pramusim kali ini, penyerang yang kini berusia 20 tahun itu sejauh ini memberikan kesan luar biasa. Tujuh laga uji coba, enam gol - itulah catatan impresifnya. Di antaranya, ia mencetak gol melawan Liverpool dan Getafe.

Dalam laga kompetitif pertama musim ini, Brunner langsung melanjutkan performa itu tanpa jeda. Media Prancis L'Equipe memujinya setelah golnya ke gawang Gornik sebagai "man of the moment". Pada Minggu, Monaco akan menghadapi AC Le Havre di kandang lawan pada laga pembuka musim baru Ligue 1, sebelum leg kedua melawan Gornik digelar pada Kamis.

Ngomong-ngomong, itu adalah klub milik Lukas Podolski. Sejak 2025, mantan pemain tim nasional Jerman yang kini berusia 41 tahun itu menjadi pemilik klub tradisional tersebut. Hingga akhir musim lalu, ia juga masih bermain dan memenangi Piala Polandia sebagai perpisahan.