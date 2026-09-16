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Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Dua syarat diperlukan? Dugaan kewajiban pembelian pada pemain gagal Bayern terungkap

LaLiga
Transfers
Espanyol
Bayern Munich
B. Zaragoza

Bryan Zaragoza bermain sebagai pemain pinjaman dari Bayern Munich di Espanyol Barcelona pada musim ini. Untuk transfer permanen, tampaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi.

Menurut media Spanyol Mundo Deportivo, jika Espanyol bertahan di divisi ini dan Zaragoza mencatatkan setidaknya 20 penampilan di liga dengan masing-masing minimal 45 menit, klausul kewajiban pembelian akan berlaku. Nilainya disebut berada di angka delapan juta euro. Dalam kasus itu, Zaragoza akan otomatis mendapatkan kontrak hingga 2032.

Espanyol mencatatkan awal musim yang cukup baik dan menempati posisi kedelapan setelah enam pertandingan. Keunggulan atas zona degradasi sudah mencapai empat poin. Namun, hingga saat ini Zaragoza belum pernah masuk starting XI dan baru tiga kali dimainkan sebagai pemain pengganti - salah satunya saat jeda babak, yang cukup untuk memberinya penampilan lebih dari 45 menit.

Berapa yang dibayar Bayern Munich untuk Bryan Zaragoza?

Winger kiri bertinggi 1,64 meter itu bergabung dari FC Granada ke Bayern Munich pada 2024 dengan biaya transfer 17 juta euro. Untuk peminjaman selama setengah musim, klub asal Munchen itu awalnya membayar empat juta euro, lalu 13 juta euro untuk transfer permanen setelahnya.

Namun, Zaragoza tidak pernah benar-benar menembus tim utama Bayern Munich. Setelah hanya tujuh kali tampil untuk klub asal Munchen itu, ia pun kembali pergi. Setelah itu, ia dipinjamkan ke CA Osasuna, Celta Vigo, dan pada paruh kedua musim lalu ke AS Roma. Bersama klub Italia itu, ia total hanya bermain selama 191 menit yang mengecewakan.

Pada musim panas ini, Bayern Munich sebenarnya sangat ingin menjual pemain Spanyol berusia 25 tahun itu meski kontraknya masih berlaku hingga 2029. Namun, karena tidak ada peminat, ia pindah ke Espanyol dengan status pinjaman sesaat sebelum bursa transfer ditutup. 

Direktur olahraga Christoph Freund mengatakan saat perpisahan: "Bryan telah mengumpulkan pengalaman berbeda dalam dua tahun terakhir di berbagai klub yang ia bela. Kini ia harus berkembang lebih jauh di lingkungan yang sudah akrab baginya di LaLiga."

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