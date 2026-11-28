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Pelatih Vincent Kompany membuat sejumlah keputusan mengejutkan di tengah krisis pemain Bayern Munich. Sacha Boey, Bara Ndiaye, dan Noah Codjo-Evora tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini saat menghadapi Hamburger SV.

Bayern saat ini kehilangan sejumlah pemain andalan. Kapten Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibrai, Jamal Musiala, dan Harry Kane absen karena cedera. Musiala baru saja kembali bermain di tengah perdebatan besar, tetapi kini harus kembali menepi akibat robekan serat otot .

Sesuai perkiraan, Jonas Urbig kembali mengisi posisi Neuer di bawah mistar saat menghadapi HSV. Sacha Boey menjadi starter di bek kanan. Setelah lima kali tampil sebagai pemain pengganti, pemain yang masuk daftar jual itu untuk pertama kalinya menjadi starter musim ini. Jonathan Tah, Min-Jae Kim, dan Josip Stanisic melengkapi lini belakang. Dayot Upamecano hanya duduk di bangku cadangan, berbeda dari saat Bayern kalah 1-2 dari OSC Lille pada Selasa. Pergantian itu merupakan satu dari empat perubahan susunan pemain.

Kompany menurunkan empat gelandang tengah: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, dan Bara Ndiaje. Salah satu dari mereka akan bermain di sisi kiri, kemungkinan besar pemain Senegal berusia 18 tahun itu. Ndiaje baru mencatatkan tiga penampilan dengan total empat menit bermain musim ini. Di sayap kanan, setelah dua penampilan yang sangat buruk melawan 1. FC Köln (1-1) dan Lille , Lennart Karl kembali dimainkan.

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Di lini depan, tanpa Kane serta dua pemain yang berpotensi menggantikannya, Saibari dan Gnabry, Kompany untuk pertama kalinya memasang Noah Codjo-Evora sebagai starter. Pemain Prancis berusia 19 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti dalam dua laga sebelumnya, tetapi tidak banyak menunjukkan kemampuannya. Di Regionalliga Bayern musim ini, Codjo-Evora mencetak empat gol dan satu assist dalam 14 penampilan sejauh ini. Konrad Laimer tampil mengecewakan sebagai penyerang tengah saat menghadapi Lille. Seperti Nathaniel Brown dan Hiroki Ito, ia bergabung dengan Upamecano di bangku cadangan saat menghadapi HSV.

Penyerang berbakat berusia 16 tahun Bastian Assomo juga duduk di bangku cadangan, begitu pula gelandang asal Brasil berusia 18 tahun Maycon Cardozo.

Susunan pemain Bayern Munich kontra HSV

Urbig - Boey, Tah, Kim, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Karl, Bischof, Ndiaye - Codjo-Evora.Kami ingin pemain muda itu mendapatkan ruangnya