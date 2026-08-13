Pelatih anyar Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, telah memantapkan gambaran penampilan perdananya di Liga Roshn Saudi, bersamaan dengan dimulainya musim sepakbola baru 2026-2027.

Pusic akan memimpin Al Ahli ketika menghadapi Al Diriyah, hari Kamis ini, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan pertama Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Pusic memantapkan pilihan untuk menurunkan kiper Abdulrahman Al Sanbi sebagai pemain inti, guna menggantikan absennya pemain asal Senegal, Edouard Mendy.

Mendy absen membela Al Ahli sejak Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, akibat cedera yang dialaminya saat itu.

Pelatih asal Belanda itu juga memutuskan untuk mengandalkan winger asal Portugal, Francisco Trincao, yang datang dari Sporting Lisbon, serta pemain Armenia Eduard Spertsyan yang datang dari Krasnodar Rusia, dalam susunan pemain inti.

Trincao akan menggantikan bintang Aljazair Riyad Mahrez, sementara Spertsyan akan bermain menggantikan pemain asal Pantai Gading Franck Kessie, setelah kedua bintang tersebut meninggalkan Al Ahli pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Sebaliknya, gelandang asal Prancis Enzo Millot akan absen membela Al Ahli, pemain yang ingin dilepas oleh Al Ahli pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung ini.

Al Ahli berupaya memulai Liga Saudi dengan kuat, demi merebut kembali gelar yang absen dari lemari trofi mereka sejak terakhir kali diraih pada 2016.