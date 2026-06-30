Dua pukulan telak yang mengguncang Inggris menjelang laga melawan Republik Demokratik Kongo

Staf teknis tim nasional Inggris yang dipimpin oleh pelatih Thomas Tuchel mendapat pukulan telak, setelah dipastikan bahwa duo Reece James dan Garrel Kwansa tidak dapat tampil dalam laga babak 32 besar Piala Dunia melawan tim nasional Republik Demokratik Kongo, yang dijadwalkan berlangsung besok, Rabu, di kota Atlanta, Amerika Serikat, akibat cedera.

Bek Kwansa mengalami keseleo pada pergelangan kakinya selama pertandingan terakhir babak penyisihan grup yang berakhir dengan kemenangan atas Panama pada Sabtu lalu, sementara bek sayap Chelsea, James, mengalami cedera pada otot paha belakang. Hanya kedua pemain inilah yang absen dalam sesi latihan terakhir “Tiga Singa”, yang menegaskan bahwa mereka tidak masuk dalam perhitungan teknis untuk pertandingan yang akan datang, menurut “Sky Sports”.

Kehilangan ini semakin memperparah krisis di posisi bek kanan dalam skuad asuhan pelatih Tuchel, terutama setelah Tino Leframento dicoret dari daftar pemain menjelang dimulainya Piala Dunia karena cedera juga, yang saat itu mendorong pelatih untuk memanggil bek serba bisa Chelsea, Trevoh Chalobah, sebagai penggantinya.

Menurut laporan dari kamp timnas Inggris, bek serba bisa Tottenham Hotspur, Djed Spence, sangat diunggulkan untuk diturunkan sebagai starter guna mengisi kekosongan di sisi kanan dalam laga sistem gugur yang menentukan ini.