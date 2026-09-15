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Abdullah and Khalid AljirafiGOAL AR
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Dua Pesepakbola Saudi di Spanyol: Naiknya Duet Kakak-Beradik Al-Jarrafi di Klub Sevilla

Transfers
Sevilla C

Promosi dua bersaudara itu ke tim Sevilla (C) untuk musim 2026-2027

Dua bersaudara Abdullah dan Khalid Al-Jaarafi bermain untuk tim Sevilla (D) pada musim lalu, dan kini keduanya melangkah lebih jauh dengan bergabung ke tim yang berkompetisi di Liga Spanyol Divisi Kelima (Tercera RFEF).

Abdullah dan Khalid Al-Jaarafi akan melanjutkan permainan mereka untuk klub Sevilla pada musim 2026-2027, di mana kakak beradik asal Arab Saudi ini menjalani musim kedua mereka bersama klub, dan sebelum bergulirnya kampanye baru, keduanya dipromosikan ke tim Sevilla (C).

Sepanjang beberapa pekan terakhir, keduanya berlatih di bawah arahan pelatih Marco Garcia sebagai persiapan untuk berlaga di Liga Spanyol Divisi Kelima.



Pada musim pertama mereka bersama klub, dua bersaudara Al-Jaarafi menjadi salah satu pemain paling menonjol di tim Sevilla (D), yaitu tim internasional milik klub yang didirikan sebagai bagian dari proyek akademi Sevilla.

Penampilan gemilang keduanya di bawah arahan Oscar Olomo mengantarkan mereka untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan karier sepak bola mereka, sehingga memungkinkan keduanya mulai berkompetisi di level kelima sepak bola Spanyol bersama tim cadangan kedua klub Sevilla.

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