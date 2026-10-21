Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Bayern Munich, yang akan berlangsung malam ini di Stadion Allianz Arena, pada matchday ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Arteta melakukan dua perubahan pada susunan pemain yang menjalani laga melawan Nottingham Forest, Minggu lalu di Liga Inggris.

Noni Madueke menggantikan Eberechi Eze, dan Jurrien Timber hadir menggantikan Ben White.

Berikut susunan pemain Arsenal:

Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Madueke, dan Havertz.

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Di sisi lain, Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, mengumumkan susunan pemain timnya, yang dipimpin Harry Kane seperti biasa, tetapi Luis Diaz duduk di bangku cadangan, meski mencetak 3 gol "hat-trick" pada laga terakhir melawan Leipzig.

Berikut susunan pemain Bayern Munich:

Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, dan Stanisic, Pavlovic, Bischof, Gnabry, Siebri, Davies, dan Harry Kane.