Bagikan Ikuti GOAL di Google

Jamie Carragher melontarkan kritik keras terhadap lini pertahanan Chelsea saat ini. Ia mempertanyakan apakah Wesley Fofana dan Levi Colwill memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi duet bek papan atas. Mantan kapten Liverpool itu menilai keduanya tidak memiliki kepemimpinan yang diperlukan untuk menjadi tumpuan pertahanan klub yang berambisi tampil di Liga Champions.

Iklan

Duet yang ditakdirkan gagal?

Stabilitas pertahanan Chelsea menjadi sorotan tajam setelah serangkaian penampilan yang tidak konsisten membuat suporter dan pengamat mempertanyakan strategi perekrutan klub. Meski telah mengeluarkan dana besar untuk lini belakang, Chelsea masih tampak rentan menghadapi lawan yang mengandalkan kekuatan fisik. Hal itu membuat Carragher menilai duet yang kini menjadi pilihan utama tersebut memiliki kelemahan mendasar.

Kritik Carragher berfokus pada anggapannya bahwa kedua pemain tidak saling melengkapi. Keduanya tampak kesulitan ketika diminta memimpin lini pertahanan. “Sebagai duet, ini tidak akan pernah berhasil karena mereka tidak cukup kuat secara fisik dan tidak ada pemimpin yang sesungguhnya di sana,” katanya kepada The Pride of London.

“Rasanya hampir seperti melihat dua pemain minim pengalaman bermain bersama, padahal salah satunya dibeli seharga £75 juta, sementara Colwill banyak dipuji, bukan hanya di Chelsea tetapi juga di level internasional.”

Harga potensi di Stamford Bridge

Keputusan Chelsea untuk menjalankan proyek yang bertumpu pada pemain muda membuat mereka mengeluarkan dana besar untuk pemain seperti Fofana, yang datang dari Leicester City dengan reputasi mentereng. Namun, kiprah pemain asal Prancis itu di London barat terganggu oleh masalah kebugaran, sehingga ia belum mampu menemukan ritme permainan yang diperlukan untuk membenarkan harga transfernya yang mahal. Begitu pula Colwill, yang kembali ke klub dengan ekspektasi tinggi setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Brighton. Namun, ia masih berusaha menyesuaikan diri dalam tim yang tidak memiliki bimbingan pemain berpengalaman seperti yang biasanya ada di tim enam besar.

Iklan Iklan

Ketiadaan sosok berpengalaman membuat para bek muda terekspos. Carragher pun menilai Chelsea harus merekrut bek tengah yang dominan jika ingin kembali ke puncak sepakbola Inggris. Tanpa pemain yang mampu mengatur formasi pertahanan dan menuntut rekan-rekannya bertanggung jawab, kesalahan individu yang mewarnai musim Chelsea kemungkinan akan terus terjadi.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya NFO Premier League 15.00 CHE Tonton

Susunan lini belakang saat ini tampak tidak memiliki kekuatan fisik yang diperlukan untuk menghadapi para penyerang paling agresif di Liga Primer, kelemahan yang dimanfaatkan lawan saat Chelsea menelan kekalahan yang sangat berat di markas Leeds United.

Mencari penerus John Terry

Getty Images

Secara historis, era-era tersukses Chelsea dibangun di atas fondasi seorang kapten yang vokal dan agresif di jantung pertahanan. Sejak kepergian sosok seperti John Terry, klub kesulitan menemukan penerus alami yang mampu memberikan tingkat pengorganisasian taktik dan ketangguhan mental yang sama.

Iklan

Fofana dan Colwill tidak diragukan lagi berbakat dalam mengolah bola serta memiliki kualitas modern yang diinginkan pelatih berpikiran progresif. Namun, keduanya belum menunjukkan sisi “keras” dalam bertahan yang kerap menjadi ciri duet terbaik di dunia.

Kini, staf pelatih dituntut untuk mencari cara agar duet yang ada menjadi lebih tangguh, atau kembali ke bursa transfer untuk mencari pemain yang lebih berpengalaman. Mengandalkan “pemain minim pengalaman yang mahal” merupakan strategi berisiko bagi klub yang berharap bersaing memperebutkan trofi setiap musim. Kesabaran suporter pun kian menipis karena kelengahan di lini belakang terus membuat Chelsea kehilangan poin.