Al Hilal bersiap mengembalikan sejumlah pemain pentingnya menjelang laga yang dinantikan melawan Al Fateh, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu, dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Roshn Saudi untuk Profesional, sebagai upaya mengatasi dampak kekalahan terakhir di ajang Asia dan kembali ke jalur kemenangan.

Al Hilal sebelumnya menelan kekalahan mengejutkan dari Al Shamal asal Qatar dengan skor 1-3, pada Selasa malam, dalam lanjutan Liga Champions Asia Elite, namun kini mereka hampir memulihkan jasa beberapa pemain intinya, sementara situasi salah satu bintang utamanya masih bergantung pada keputusan staf teknis.

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Dalam konteks ini, tes fisik yang dijalani gelandang Al Hilal asal Serbia, Sergej Savic, menunjukkan kesiapan penuhnya untuk tampil pada laga-laga mendatang, sesuai yang diungkapkan sumber khusus kepada surat kabar "Arriyadiyah", yang menegaskan bahwa Simone Inzaghi berencana memanfaatkannya saat melawan Al Fateh. Savic sebelumnya absen pada laga melawan Al Shamal karena mengalami kelelahan otot.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALF

Al Hilal juga memulihkan jasa pemain asal Belanda Crysencio Summerville, yang absen pada laga Asia terakhir karena hukuman larangan bermain, sehingga menjadi tersedia bagi Inzaghi dalam laga melawan Al Fateh, hal yang memberi pelatih pilihan tambahan di lini depan menjelang pertandingan yang dinantikan.

Di sisi lain, Inzaghi mempertimbangkan dua pemain, Salem Al Dawsari dan Sultan Mandash, selama sesi latihan yang dijadwalkan Jumat, untuk memilih pengganti yang tepat bagi pemain asal Brasil Gabriel Martinelli, yang mengalami cedera otot hamstring, dan latihan terakhir akan menentukan identitas pemain yang akan mendapat kesempatan tampil.

Di antara kembalinya Savic dan Summerville, serta pertimbangan yang dinanti antara Al Dawsari dan Mandash, Al Hilal terus menata susunan pemainnya menjelang laga melawan Al Fateh, di tengah penantian atas keputusan Inzaghi terkait susunan inti, di saat tim berharap dapat segera memulihkan keseimbangannya setelah tersandung di ajang kontinental baru-baru ini.