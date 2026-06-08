Dua pemain bintang Maroko akan absen dalam laga krusial Piala Dunia melawan Brasil

Noussair Mazraoui tidak akan bisa diturunkan dalam pertandingan pertama Piala Dunia antara Maroko dan Brasil, demikian dilaporkan jurnalis Maroko Amine Bourik. Cedera yang dialami Abde Ezzalzouli bahkan lebih mengkhawatirkan.

Minggu malam, Maroko memainkan pertandingan persahabatan melawan Norwegia (1-1). Hanya dalam 29 menit, nasib buruk menimpa Mazraoui. Ia harus meninggalkan lapangan karena cedera bahu.

Menurut Bourik, bek Manchester United ini tidak bisa bermain selama sepuluh hari. Ini adalah kabar buruk bagi Maroko, karena pertandingan melawan Brasil akan digelar dalam enam hari ke depan.

Cedera Ezzalzouli bahkan lebih parah, demikian ditegaskan jurnalis tersebut. Ada kekhawatiran besar mengenai dirinya. Berapa lama tepatnya penyerang Real Betis itu akan absen, masih harus dilihat.

Sumber lain dari Maroko melaporkan pada Senin pagi bahwa Ezzalzouli mengalami cedera lutut yang parah. Penyerang sayap kiri tersebut diperkirakan akan absen selama 'tiga hingga empat minggu'.

Maroko akan menghadapi Brasil pada 14 Juni dalam pertandingan grup pertama turnamen tersebut. Selanjutnya, pada 20 Juni dan 25 Juni, Maroko akan bertanding melawan Skotlandia dan Haiti.