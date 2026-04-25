Dua pemain baru Feyenoord membuat Tobias van den Elshout ragu: 'Saya tidak menyangka...'

Tobias van den Elshout merasa senang dengan perkembangan yang dialaminya di Feyenoord, demikian ia sampaikan dalam wawancara dengan ESPN. Gelandang berusia 19 tahun ini telah tampil dalam tujuh pertandingan di VriendenLoterij Eredivisie sejak jeda musim dingin.

Feyenoord menginvestasikan 17 juta euro untuk gelandang serang pada musim panas lalu. Sem Steijn dan Luciano Valente didatangkan masing-masing dari FC Twente dan FC Groningen.

Akibatnya, Van den Elshout mulai ragu tentang masa depannya. “Saya tidak menyangka akan berada di posisi ini sekarang. Saya sempat mempertimbangkan untuk dipinjamkan musim panas ini dan bahkan musim dingin ini. Pada akhirnya hal itu tidak terjadi, dan saya sangat senang dengan hal itu.”

Feyenoord tidak ingin meminjamkan Van den Elshout ke FC Volendam, karena kontraknya hanya berlaku hingga pertengahan 2027. Kini, kontrak tersebut telah diperpanjang dan pemain internasional muda ini terikat hingga pertengahan 2029, dengan opsi perpanjangan satu tahun.

“Momen yang sangat indah bagi saya untuk memperpanjang kontrak. Rasanya sungguh menyenangkan, mengetahui bahwa saya masih bisa bermain untuk klub ini dalam beberapa tahun ke depan,” kenang Van den Elshout saat menandatangani kontraknya.

Tampaknya gelandang asal Den Haag ini akan menjadi starter pada Sabtu sore melawan FC Groningen. Musim Jakub Moder telah berakhir.

Jika demikian, Van den Elshout akan membentuk lini tengah Feyenoord bersama Oussama Targhalline dan Valente. Dengan yang terakhir, ia telah menjalin ikatan erat sejak musim ini.