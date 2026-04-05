Dua pemain Ajax diejek habis-habisan oleh ESPN: 'Apa-apaan ini, sih!? Hahahaha'

Ajax kembali mengalami pukulan telak dengan kekalahan dari FC Twente, yang tentu saja menjadi bahan pembicaraan di studio ESPN. Dalam acara Dit Was Het Weekend di ESPN, Kenneth Perez dan Bram van Polen mengulas pertandingan Sabtu lalu secara mendalam.

Van Polen melihat bahwa Ajax sesekali mencoba menerapkan tekanan tinggi, tetapi Twente berhasil mengatasinya dengan sangat baik. Menurut analis tersebut, tim tamu menunjukkan lebih banyak 'kecerdikan' dalam situasi tertentu. Ia menyoroti gol pembuka, di mana Twente dengan cerdik memanfaatkan posisi pemain Ajax.

“Kamu melihat bahwa pemain seperti Rots berpikir: Gaaei terus maju, jadi aku akan berdiri sedikit lebih ke tengah. Itulah tepatnya wawasan yang ingin kamu lihat,” jelas Van Polen. Akibatnya, Ajax tidak bisa menutup ruang dengan baik dan tercipta ruang yang dimanfaatkan Twente secara optimal. Dalam kelanjutan serangan itu, menurutnya, masih banyak hal yang salah dilakukan oleh tim Amsterdam.

Van Polen merinci kesalahan-kesalahan yang mendahului gol tersebut. “Mokio bisa menutup ruang geraknya, Weghorst mungkin harus terus berlari lebih lama… begitu banyak yang salah.” Ia menyimpulkan bahwa di Ajax, segalanya selalu sedikit kurang pas dan detail kecil memiliki konsekuensi besar. “Terlalu mudah bagaimana bola itu akhirnya masuk.”

Perez menanggapi hal itu dan fokus terutama pada lini tengah Ajax. “Mokio tidak dapat diandalkan. Dia hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi, bukan mengantisipasi,” kata Perez. Menurutnya, gelandang muda itu kurang memiliki kemampuan untuk mengenali bahaya sejak dini. “Seorang pemain yang lebih berpengalaman sudah lama berada di ruang itu dan menunggu apa yang akan terjadi.”

Analis asal Denmark itu memberikan catatan tambahan terkait kritik tajam terhadap gelandang muda tersebut. “Lihatlah, ada banyak kritik terhadap Sean Steur dan Mokio, tapi mereka baru berusia delapan belas tahun. Mereka tidak seharusnya bermain setiap pekan, melainkan sesekali selama dua puluh menit. Kecuali jika levelnya setara dengan Gravenberch, mereka harus dimasukkan secara bertahap.”

Di akhir analisis, perhatian beralih ke sisi kanan Ajax, yang membuat Perez tampak terkejut. Analis tersebut hampir tidak bisa menahan tawanya saat bertanya kepada Van Polen: “Bagaimana pendapatmu tentang sisi kanan Ajax? Apakah kamu mengaitkannya dengan Ajax?

“Kalau kamu memikirkan Ajax, apakah kamu memikirkan Gaaei dan Edvardsen? Hahahaha. Apa ini, sih?” kata Perez dengan nada sinis.