Dua Pemain Absen dalam Latihan Les Bleus... Perkembangan Terbaru Mengenai Mbappé dan Tchouaméni Jelang Laga Melawan Spanyol

Tiga hari menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, para pemain tim nasional Prancis menjalani sesi latihan pada hari Sabtu di Universitas Bentley, dekat Boston.

Setelah mengalami cedera ringan di pergelangan kaki saat melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappé hadir dalam sesi latihan tersebut, begitu pula Aurélien Tchouaméni.

Kapten Les Bleus itu berlari bersama para pemain inti, dan menendang bola tanpa masalah setiap kali bola melewatinya, menurut situs RMC.

Hanya William Saliba dan Dayot Upamecano yang absen dari sesi latihan tersebut. Menurut staf teknis timnas Prancis di sela-sela sesi latihan, hal ini hanya berkaitan dengan manajemen cedera dan tidak perlu dikhawatirkan terkait kedua pemain bertahan tersebut.

Saliba, bek Arsenal yang telah mengalami nyeri punggung berulang selama beberapa bulan terakhir, menjalani program latihan yang disesuaikan sehingga ia tidak dapat mengikuti sesi latihan bersama secara rutin.

Para pemain inti yang turun dalam pertandingan perempat final melawan Maroko menjalani latihan ringan tanpa bola.

Menurut sumber yang sama, “Chouameni tampak sangat nyaman dalam mengubah arah gerakannya, dan hal ini cukup meyakinkan.”

Prancis akan menghadapi Spanyol pada Selasa malam dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Arlington, dekat Dallas.