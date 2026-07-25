Menjelang bergulirnya musim baru, pelatih asal Maroko, Mohamed Amine Benhachem, terus memperkuat sentuhannya di dalam klub Modern Sport, setelah melengkapi susunan staf kepelatihannya dengan sejumlah tenaga berkualitas asal Maroko, sebagai bagian dari proyeknya untuk membangun kembali tim dan bersaing di posisi papan atas Liga Utama Mesir.

Menurut Radio Mars, Modern Sport merekrut pelatih asal Maroko, Bouchaib Lambaraki, untuk mengisi posisi "asisten pelatih pertama", berdasarkan pilihan dari Mohamed Amine Benhachem.

Staf kepelatihan tim kini terdiri dari empat nama asal Maroko, di mana Zouhair Laaroubi menangani pelatihan penjaga gawang, sementara Taib Lakrouni bertanggung jawab atas persiapan fisik.

Ini merupakan pengalaman pertama Bouchaib Lambaraki di luar liga profesional Maroko, setelah menjalani karier kepelatihan bersama sejumlah klub lokal, yang terakhir adalah Olympique Dcheira.

Belum jelas apa saja tugas Lambaraki dalam staf kepelatihan yang baru, terutama karena Modern Sport sebelumnya telah mengumumkan penunjukan pemain Mesir, Ayman Abdel Aziz — mantan bintang Zamalek — pada posisi yang sama dengan sebutan "pelatih umum" yang lazim digunakan di Mesir untuk tugas ini.

Modern Sport sebelumnya telah mengumumkan pada pertengahan Juni lalu penunjukan Mohamed Amine Benhachem sebagai direktur teknik tim, beberapa hari setelah mengakhiri kontraknya dengan Reda Shehata beserta staf kepelatihannya, yang sebelumnya mengemban tanggung jawab menggantikan Ahmed Sami pada tanggal sembilan Juni.