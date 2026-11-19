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Meski diminati AS dan mendapat tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, Pep Guardiola tetap pada rencananya untuk beristirahat selama setahun setelah meninggalkan Manchester City.

Menurut laporan Telegraph, Guardiola akan menolak segala pendekatan dari federasi sepak bola AS untuk menggantikan mantan pelatih tim nasional Mauricio Pochettino, yang pindah ke Manchester United .

Hal itu sejalan dengan pernyataan terbaru agen Guardiola, Josep Maria Orobitg. "Pep akan secara resmi memulai pembicaraan mengenai masa depannya sebelum musim depan dimulai, dan untuk saat ini keputusan itu sudah final," kata Orobitg kepada stasiun televisi Arab Saudi Al-Riyadiya, seraya menegaskan bahwa pelatih ternama asal Spanyol itu ingin menjalani masa istirahat yang telah direncanakannya.

Tawaran menggiurkan dari Arab Saudi pun tidak akan mengubah keputusan tersebut. "Dalam beberapa hari terakhir, kami menerima tawaran dari Arab Saudi melalui perantara, tetapi Guardiola menolak semuanya," lanjut Orobitg, tanpa menyebut secara spesifik nama klub-klub yang mengajukan tawaran.

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Pep Guardiola sempat nyaris melatih Italia

Guardiola meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu setelah sepuluh tahun. Sebelumnya, ia sudah mengumumkan keinginannya untuk beristirahat dari pekerjaan sebagai pelatih. Namun, tak lama kemudian ia nyaris menerima jabatan pelatih tim nasional Italia yang saat itu masih kosong .

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"Kami pergi ke Barcelona untuk menemuinya, makan siang bersama, dan berbicara sepanjang hari. Ia sangat tertarik. Ia nyaris menyatakan kesediaannya. Ia bahkan mulai menuliskan susunan pemain di secarik kertas," ungkap legenda Italia Paolo Maldini kepada Corriere della Sera pada Agustus. Pria berusia 58 tahun itu sempat menjadi direktur teknik tim nasional Italia pada musim panas, tetapi mengundurkan diri setelah baru menjabat selama sedikit lebih dari dua pekan.

Getty Images

Ketika Pochettino baru-baru ini meninggalkan jabatan pelatih tim nasional AS untuk menggantikan Michael Carrick yang dipecat Manchester United, Guardiola pun segera disebut sebagai salah satu kandidat utama untuk posisi tersebut . Menurut Telegraph, pria berusia 55 tahun itu sebenarnya terbuka terhadap pekerjaan tersebut, tetapi ia telah memutuskan untuk beristirahat.

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Tim nasional mana yang ingin dilatih Pep Guardiola?

Karena itu, AS harus mencari pengganti Pochettino di tempat lain. Sementara itu, dua tim nasional lain kabarnya sangat menarik bagi Guardiola untuk masa depannya: Brasil dan Inggris.

Namun, Thomas Tuchel, pelatih Inggris saat ini, memiliki posisi yang sangat kuat di negeri tempat lahirnya sepak bola tersebut, yang menjadi tempat Guardiola berkarier selama sepuluh tahun. Pelatih asal Jerman itu memang kerap mendapat sorotan kritis di Inggris. Terutama, ia menerima kritik keras atas keputusan kepelatihannya dalam semifinal Piala Dunia melawan Argentina, ketika Inggris kalah setelah sempat unggul . Meski demikian, ia membawa Three Lions finis di posisi ketiga, hasil terbaik mereka di Piala Dunia sejak meraih gelar pada 1966. Baru-baru ini, ia juga mencatat hasil mencolok lewat kemenangan 3-2 atas juara dunia Spanyol di kandangnya dalam Nations League .

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Dengan kata lain, saat ini tidak ada tanda-tanda Tuchel akan pergi lebih awal. Kontraknya pun berlaku hingga setelah Euro 2028 yang digelar di kandang . Jadi, jika Guardiola kembali melatih pada 2027 sesuai rencananya, posisi pelatih tim nasional Inggris belum akan tersedia baginya.

Lalu, bagaimana dengan Brasil? Kesempatan melatih tim nasional dengan gelar Piala Dunia terbanyak dan membawa mereka kembali meraih kesuksesan besar seperti pada masa lalu kabarnya sangat menarik bagi Guardiola. Ketika Selecao mencari pelatih baru pada musim semi 2025 setelah memecat Dorival Junior, Guardiola, yang saat itu masih terikat kontrak dengan City, termasuk salah satu kandidat.

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Carlo Ancelotti menuai pro dan kontra di Brasil: "Kemasi barang-barangmu"

Pada akhirnya, jabatan itu diambil oleh nama besar lainnya, Carlo Ancelotti. Namun, pelatih asal Italia itu tidak lepas dari perdebatan di Brasil. Tim Amerika Selatan tersebut tersingkir lebih awal dari Piala Dunia pada babak 16 besar setelah kalah 1-2 dari Norwegia. Baru-baru ini, sorotan kembali memanas setelah penampilan mengecewakan dalam kekalahan 2-3 dari Jepang pada laga uji coba .

"Ancelotti, cukup! Kemasi barang-barangmu dan pergi! Kami tidak tahan lagi!" tulis legenda penyerang Brasil Romario di Instagram. "Kami sudah cukup mempermalukan diri sendiri dan tidak bisa mengambil risiko menyia-nyiakan satu Piala Dunia lagi."

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Meski kritiknya tajam, fakta-fakta yang ada tidak menunjukkan Ancelotti akan segera pergi. Direktur umum CBF sekaligus manajer tim nasional, Rodrigo Caetano, telah menjamin posisi pelatih berusia 67 tahun itu setelah Brasil tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia. Ancelotti baru memperpanjang kontraknya yang bernilai tinggi pada Mei, tepat sebelum turnamen, hingga setelah Piala Dunia 2030. Karena itu, memecatnya akan sangat mahal bagi federasi sepak bola Brasil.