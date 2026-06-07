Kansas City diguncang oleh dua insiden penembakan terpisah. Dalam insiden penembakan pertama, terdapat sembilan korban yang tidak mengalami luka fatal. Pada hari Sabtu malam, dua orang tewas dalam insiden penembakan lainnya.

Selama Piala Dunia, Kansas City menjadi markas tim nasional Belanda, sementara tim nasional Argentina dan Inggris juga mendirikan markas mereka di sana.

Insiden penembakan pertama yang tidak mematikan terjadi di Troost Avenue, sekitar dua puluh menit berkendara dari kompleks latihan Kansas City Current, tempat Oranje akan menginap.

Departemen Kepolisian Kansas City telah mengonfirmasi kepada berbagai media Amerika bahwa insiden penembakan tersebut menewaskan total sembilan orang.

Tiga dari sembilan korban dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Enam korban lainnya pergi ke rumah sakit dengan kendaraan pribadi. Mereka juga tidak mengalami luka yang mengancam nyawa.

Namun, pada Sabtu malam, dua orang dilaporkan tewas. Di dekat Westport Road, sekitar tiga kilometer dari Troost Avenue dan sekitar lima belas kilometer dari kompleks latihan KC Current, polisi menemukan dua pria yang tertembak di sebuah supermarket.

Petugas medis segera tiba di lokasi. Korban Jeron Jackson (18) meninggal di rumah sakit akibat luka-lukanya. Rickey Cal (24), korban kedua, meninggal seketika akibat luka-lukanya. Menurut stasiun berita KSHB, penembak tersebut masih buron.

Skuad tim nasional Belanda belum tiba di Kansas City. Senin ini, Oranje akan memainkan pertandingan persahabatan di New York melawan Uzbekistan. Setelah itu, skuad akan melanjutkan perjalanan ke Kansas City.