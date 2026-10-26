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Masa jabatan Michael Carrick sebagai pelatih kepala Manchester United tampaknya mencapai titik kritis setelah kekalahan memalukan 3-0 di kandang dari Bournemouth. Manchester United mempertimbangkan Eddie Howe dan Julian Nagelsmann sebagai pengganti Michael Carrick setelah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth.

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Tekanan meningkat setelah kekalahan telak di Old Trafford

Suasana di Old Trafford memanas pada Minggu ketika para suporter menyaksikan tim mereka dihancurkan oleh Bournemouth yang tampil efektif. Kekalahan itu menjadi titik terendah baru dalam awal kiprah klub di Premier League yang telah disebut sebagai yang terburuk sepanjang sejarahnya.

Ketegangan semakin meningkat akibat keputusan membiarkan kapten klub Bruno Fernandes duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit. Keputusan itu diambil setelah sang gelandang secara terbuka mengkritik pendekatan taktis manajernya pada pekan tersebut. Kekalahan telak itu membuat klub berada di posisi ke-16, hanya unggul satu poin atas tiga tim terbawah, dan menimbulkan kekhawatiran besar di jajaran direksi.

Pembahasan internal mengenai posisi pelatih sudah berlangsung sebelum akhir pekan, tetapi kekalahan telak terbaru ini memaksa petinggi klub mempercepat rencana mereka. “Akan sangat sulit bagi Michael Carrick untuk tetap menjadi manajer Manchester United ke depannya. Itulah masalah yang dihadapi klub,” kata Gary Neville saat menjadi komentator untuk Sky Sports.

Howe dan Nagelsmann muncul sebagai kandidat utama

Jika jajaran direksi United memutuskan untuk mengambil tindakan, Eddie Howe dan Julian Nagelsmann muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Keduanya saat ini tersedia, sehingga klub bisa menghindari pembayaran kompensasi mahal kepada tim lain. Howe belum bekerja lagi sejak meninggalkan Newcastle pada Juli dan sebelumnya mendapat dukungan dari mantan direktur olahraga Dan Ashworth. Meski semula berniat beristirahat panjang, ia disebut bersedia membahas peluang menangani tim di Old Trafford. Menurut SkySports, Howe kini dipandang sebagai kandidat utama untuk memulihkan stabilitas.

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Nagelsmann menjadi opsi ternama lainnya setelah terakhir kali menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman. Hubungannya dengan kepala perekrutan United, Christopher Vivell, yang terjalin saat keduanya sukses bekerja bersama di RB Leipzig, menjadikannya pilihan yang masuk akal bagi klub yang ingin memodernisasi struktur olahraganya. Pelatih berusia 39 tahun itu mencari tantangan baru sejak Jerman tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia dan memiliki rekam jejak taktis yang diinginkan petinggi United.





Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Carragher mendesak penunjukan Emery

Meski perhatian tertuju kepada Howe dan Nagelsmann, mantan bek Liverpool Jamie Carragher menilai klub seharusnya mencari sosok lain. Ia berpendapat bahwa situasinya sudah sedemikian buruk sehingga Carrick harus segera dicopot demi menjaga reputasinya sendiri. “Carrick harus dibebastugaskan malam ini,” tegas Carragher. “Bukan hanya demi kebaikan Manchester United, tetapi juga demi kebaikan Carrick. Situasinya sudah tidak bisa dipertahankan.” Ia menyebut suasana ruang ganti telah menjadi “busuk” dan sang manajer tampak ingin diakhiri penderitaannya ketimbang terus memimpin skuad yang sedang kesulitan.

Pilihan Carragher untuk posisi tersebut adalah Unai Emery, meski pelatih asal Spanyol itu kini sukses bersama Aston Villa. Walaupun Emery dilaporkan berkomitmen pada proyek jangka panjangnya di Midlands, Carragher yakin daya tarik klub “raksasa” dan kesempatan untuk akhirnya meraih sukses di Liga Champions bisa membujuknya pergi. Antonio Conte dan Emery telah dibahas oleh para pengambil keputusan di United, tetapi keduanya saat ini tidak dianggap sebagai kandidat terdepan. Rekomendasi akhir akan dibuat oleh Wilcox dan CEO Omar Berrada, yang harus meyakinkan Sir Jim Ratcliffe bahwa perubahan diperlukan untuk menyelamatkan musim ini dari kegagalan total.