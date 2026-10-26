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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Dua nama muncul sebagai calon pengganti Michael Carrick! Manchester United mempertimbangkan Eddie Howe dan Julian Nagelsmann setelah dipermalukan Bournemouth

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Masa jabatan Michael Carrick sebagai pelatih kepala Manchester United tampaknya mencapai titik kritis setelah kekalahan memalukan 3-0 di kandang dari Bournemouth. Manchester United mempertimbangkan Eddie Howe dan Julian Nagelsmann sebagai pengganti Michael Carrick setelah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth.

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Tekanan meningkat setelah kekalahan telak di Old Trafford

Suasana di Old Trafford memanas pada Minggu ketika para suporter menyaksikan tim mereka dihancurkan oleh Bournemouth yang tampil efektif. Kekalahan itu menjadi titik terendah baru dalam awal kiprah klub di Premier League yang telah disebut sebagai yang terburuk sepanjang sejarahnya.

Ketegangan semakin meningkat akibat keputusan membiarkan kapten klub Bruno Fernandes duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit. Keputusan itu diambil setelah sang gelandang secara terbuka mengkritik pendekatan taktis manajernya pada pekan tersebut. Kekalahan telak itu membuat klub berada di posisi ke-16, hanya unggul satu poin atas tiga tim terbawah, dan menimbulkan kekhawatiran besar di jajaran direksi.

Pembahasan internal mengenai posisi pelatih sudah berlangsung sebelum akhir pekan, tetapi kekalahan telak terbaru ini memaksa petinggi klub mempercepat rencana mereka. “Akan sangat sulit bagi Michael Carrick untuk tetap menjadi manajer Manchester United ke depannya. Itulah masalah yang dihadapi klub,” kata Gary Neville saat menjadi komentator untuk Sky Sports.

Howe dan Nagelsmann muncul sebagai kandidat utama

Jika jajaran direksi United memutuskan untuk mengambil tindakan, Eddie Howe dan Julian Nagelsmann muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Keduanya saat ini tersedia, sehingga klub bisa menghindari pembayaran kompensasi mahal kepada tim lain. Howe belum bekerja lagi sejak meninggalkan Newcastle pada Juli dan sebelumnya mendapat dukungan dari mantan direktur olahraga Dan Ashworth. Meski semula berniat beristirahat panjang, ia disebut bersedia membahas peluang menangani tim di Old Trafford. Menurut SkySports, Howe kini dipandang sebagai kandidat utama untuk memulihkan stabilitas.

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Nagelsmann menjadi opsi ternama lainnya setelah terakhir kali menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman. Hubungannya dengan kepala perekrutan United, Christopher Vivell, yang terjalin saat keduanya sukses bekerja bersama di RB Leipzig, menjadikannya pilihan yang masuk akal bagi klub yang ingin memodernisasi struktur olahraganya. Pelatih berusia 39 tahun itu mencari tantangan baru sejak Jerman tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia dan memiliki rekam jejak taktis yang diinginkan petinggi United.


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Premier League

31 Okt 2026

MUN

MUN

Carragher mendesak penunjukan Emery

Meski perhatian tertuju kepada Howe dan Nagelsmann, mantan bek Liverpool Jamie Carragher menilai klub seharusnya mencari sosok lain. Ia berpendapat bahwa situasinya sudah sedemikian buruk sehingga Carrick harus segera dicopot demi menjaga reputasinya sendiri. “Carrick harus dibebastugaskan malam ini,” tegas Carragher. “Bukan hanya demi kebaikan Manchester United, tetapi juga demi kebaikan Carrick. Situasinya sudah tidak bisa dipertahankan.” Ia menyebut suasana ruang ganti telah menjadi “busuk” dan sang manajer tampak ingin diakhiri penderitaannya ketimbang terus memimpin skuad yang sedang kesulitan.

Pilihan Carragher untuk posisi tersebut adalah Unai Emery, meski pelatih asal Spanyol itu kini sukses bersama Aston Villa. Walaupun Emery dilaporkan berkomitmen pada proyek jangka panjangnya di Midlands, Carragher yakin daya tarik klub “raksasa” dan kesempatan untuk akhirnya meraih sukses di Liga Champions bisa membujuknya pergi. Antonio Conte dan Emery telah dibahas oleh para pengambil keputusan di United, tetapi keduanya saat ini tidak dianggap sebagai kandidat terdepan. Rekomendasi akhir akan dibuat oleh Wilcox dan CEO Omar Berrada, yang harus meyakinkan Sir Jim Ratcliffe bahwa perubahan diperlukan untuk menyelamatkan musim ini dari kegagalan total.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”