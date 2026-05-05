Dua klub Liga Premier telah menghubungi Farioli, yang memiliki preferensi yang sangat jelas

Francesco Farioli akan tetap bertahan di FC Porto, demikian dikonfirmasi oleh jurnalis transfer Nicolo Schira pada hari Selasa. Manajer asal Italia tersebut telah menerima tawaran dari Chelsea dan sebuah klub Liga Premier lainnya, namun tampaknya ia akan tetap bertahan di Portugal.

Farioli berhasil membawa FC Porto menjadi juara Portugal akhir pekan lalu setelah menang 1-0 atas Alverca.

Chelsea, yang baru-baru ini berpisah dengan Liam Rosenior setelah empat bulan, telah menunjukkan minat pada pelatih sukses Porto yang baru berusia 37 tahun itu, tetapi harus mencari alternatif lain.

Farioli telah memperpanjang kontraknya di Porto hingga pertengahan 2028 pada awal musim ini. Kontrak tersebut mencakup klausul pelepasan sebesar dua puluh juta euro.

Direktur Porto, André Villas Boas, memiliki hubungan yang sangat baik dengan mantan pelatih Ajax tersebut. Ia memandangnya sebagai faktor kunci untuk kesuksesan proyek Porto.