Dua klub Eredivisie mengincar Lequincio Zeefuik, namun AZ menghalangi skema peminjaman tersebut

Lequincio Zeefuik tidak memiliki masa depan di AZ, demikian dilaporkan Voetbal International pada hari Senin. Beberapa klub dari VriendenLoterij Eredivisie berusaha meminjam penyerang AZ tersebut, namun menemui satu kendala besar.

Zeefuik sudah dipinjamkan oleh AZ musim ini. Pada bursa transfer musim dingin, ia dipinjamkan ke Heracles Almelo. Ia mencetak dua gol untuk Heracles Almelo, yang sayangnya tidak berhasil menghindari degradasi.

Penyerang tersebut kini telah kembali ke AZ, namun tidak diterima di tim utama. Pemain berusia 21 tahun itu harus bergabung dengan Jong AZ minggu ini, karena tidak ada lagi tempat baginya di tim utama.

Zeefuik bukanlah satu-satunya pemain yang diizinkan hengkang dari klub peringkat ketujuh musim lalu. Mayckel Lahdo, Maxim Dekker, Ibrahim Sadiq, dan Zico Buurmeester juga diizinkan hengkang.

Meskipun penampilannya di paruh musim ini kurang memuaskan, Zeefuik tetap diminati. Penyerang ini masuk dalam radar beberapa klub Eredivisie. Misalnya, Fortuna Sittard dan Excelsior tertarik pada pemain yang dua kali membela tim nasional Jong Oranje ini.

Kedua klub tersebut mengusulkan skema peminjaman, namun AZ tampaknya tidak bersedia bekerja sama. Klub asal Alkmaar ini ingin menjual sang penyerang, sesuatu yang secara finansial sulit bagi klub-klub tersebut.

Kontrak Zeefuik masih berlaku hingga musim panas 2029.