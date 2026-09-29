Dua Kekalahan Mengejutkan bagi Nigeria dan Ghana di Tangan Guinea-Bissau dan Gambia

Timnas Nigeria menelan kekalahan telak dari tuan rumah Guinea-Bissau dengan skor tiga gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa ini, dalam rangka kualifikasi Piala Afrika 2027.

Trigol tuan rumah dicetak oleh Franculino (menit ke-15), Mama Balde (menit ke-66) dan Alvaro Djalo (90+5).

Guinea-Bissau menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin di puncak grup, sementara Nigeria terhenti di angka 3 poin pada posisi kedua, sedangkan Tanzania dan Madagaskar berada di peringkat ketiga dan keempat dengan masing-masing satu poin.

Dalam pertandingan lain, timnas Ghana menelan kekalahan pahit dengan skor empat gol berbanding dua gol, dari tim tamu timnas Gambia, dalam rangka kualifikasi yang sama.

Empat gol Gambia dicetak oleh: Mohamed Badamosi (menit ke-37 penalti), Omar Colley (menit ke-42) dan Ebrima Colley (68, 90+1).

Sementara dua gol Ghana dicetak oleh Ernest Nuamah (menit ke-27 penalti) dan Felix Afena-Gyan (menit ke-33).

Dengan hasil tersebut, Gambia memuncaki grup dengan 6 poin, disusul Pantai Gading dengan 3 poin, kemudian Somalia dan Ghana tanpa poin.