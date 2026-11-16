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Brighton & Hove Albion menjadi kejutan terbesar Premier League musim ini, terutama berkat dua sosok asal Jerman: pelatih Fabian Hürzeler dan pemain senior Pascal Groß.

Pertanyaan kuis: Siapa pemain terbaik Premier League sejauh musim ini berjalan? Pascal Groß! Setidaknya itulah pendapat situs olahraga ternama The Athletic. Sekilas, jawaban itu mungkin terdengar seperti lelucon, terutama bagi sebagian penggemar BVB. Namun, penilaian tersebut bukannya tanpa dasar.

Bukan tanpa alasan Groß mengungguli bintang-bintang seperti Declan Rice (peringkat kedua, Arsenal) dan Erling Haaland (ketiga, Manchester City) dalam daftar tersebut. Sementara itu, Kevin Schade (peringkat ke-44, Brentford) menjadi satu-satunya pemain Jerman lain yang berkarier di luar negeri dalam daftar itu. Florian Wirtz (Liverpool), misalnya, bahkan tidak masuk 50 besar.

Bagi Groß, yang kini berusia 35 tahun, pengakuan itu memang pantas diterimanya, setelah pelatih Niko Kovac tidak lagi membutuhkannya di Borussia Dortmund pada awal 2026 dan ia kembali ke Brighton pada musim dingin, kurang lebih secara tak terduga.

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The Seagulls kini berada di posisi kedua klasemen, tertinggal lima poin dari juara bertahan Arsenal. The Gunners juga dianggap sebagai favorit kuat untuk meraih gelar musim ini dan menegaskan status itu dengan sembilan kemenangan dalam sepuluh laga pertama. Satu-satunya kekalahan mereka musim ini datang saat menghadapi, tepat sekali, Brighton! Berkat kecemerlangan taktik, tim asuhan Fabian Hürzeler melibas sang juara bertahan 3-0 pada pertengahan September . Arsenal sama sekali tak punya jawaban atas pressing yang sangat agresif dari tim yang dianggap bukan unggulan itu.

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Kontributor gol terbanyak Premier League: Groß, bersama Hürzeler, jadi wajah kesuksesan Brighton

Sosok paling menonjol di lapangan tak lain adalah Groß, yang mencetak satu gol dan menyumbang satu assist. Itu sama sekali bukan penampilan bagus yang kebetulan. Dengan sepuluh kontribusi gol langsung (empat gol, enam assist), gelandang itu bahkan memimpin daftar kontribusi gol Premier League di atas Haaland (sembilan gol, tanpa assist). Ia pun berperan penting dalam menjadikan Brighton tim dengan lini serang terbaik di liga.

Selain itu, hanya beberapa pekan setelah kemenangan yang mencuri perhatian atas Arsenal, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik bulanan Premier League. Pada usia 35 tahun tiga bulan, ia menjadi penerima penghargaan tertua keenam. Hanya Stuart Pearce, Teddy Sheringham (keduanya 38 tahun), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36), dan Paul Scholes (35 tahun sembilan bulan) yang lebih tua.

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Waktunya terasa janggal. Hanya beberapa hari sebelumnya, Groß mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. "Saya masih menikmati bermain sepakbola di klub ini, tetapi di Jerman sedang ada pergantian generasi, dan itu hal yang baik. Saya akan mendukung mereka," ujarnya tak lama setelah pengumuman skuad pertama Jürgen Klopp. Pemanggilannya untuk Piala Dunia oleh mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann juga sudah menjadi kejutan. Nagelsmann sangat menginginkannya dalam skuad meski persaingan di lini tengah amat ketat. Nagelsmann memuji Groß sebagai perekat timnas. "Saya melihatnya seperti magnet di antara para pemain. Ia punya kepekaan yang baik untuk mengetahui siapa yang sedang membutuhkan apa."

Pada akhirnya, dalam penampilan buruk Jerman di seberang lautan, Groß hanya bermain sebagai pengganti saat kalah 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir fase grup yang sudah tidak menentukan. Itu sekaligus menjadi penampilan terakhirnya bersama timnas Jerman. Ketika Jerman secara memalukan tersingkir dari Paraguay lewat adu penalti, ia hanya bisa menyaksikan dengan tegang dari pinggir lapangan. Groß belakangan mengungkapkan bahwa, tidak seperti beberapa pemain lain, ia bersedia mengambil penalti . "Saya sudah siap menghadapi skenario itu, tetapi saya tidak ingin mengungkit-ungkitnya," katanya.

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Ucapan itu cukup menggambarkan nilai yang bisa diberikan Groß dalam lingkungan yang cocok baginya. Ia pemimpin yang tak banyak bicara, tetapi selalu ada saat dibutuhkan. Ia mampu memimpin sekaligus tidak keberatan menjalani peran pendukung. Anggapan bahwa ia juga akan mengisi peran tersebut setelah kembali ke Brighton sudah lama terbukti keliru, dan itu terjadi dalam waktu singkat! Sehari setelah kepindahannya diumumkan, Groß sudah dimainkan sebagai pengganti. Lima hari kemudian, ia kembali masuk susunan pemain utama untuk pertama kalinya. Lawannya Manchester City.

IMAGO

Anggapan keliru soal Groß: Tak lagi cukup bugar untuk BVB dan Niko Kovac?

Namun, anggapan keliru itu sangat bisa dimengerti. Bagaimanapun, Groß baru melewati periode yang cukup mengecewakan di BVB. Semula dipuji sebagai rekrutan kunci pada musim panas 2024, ia diharapkan menjadi perpanjangan tangan mantan pelatih Nuri Sahin untuk menghubungkan lini pertahanan dan serangan berkat kecerdasan bermainnya yang tak diragukan. Namun, setelah mencatatkan 16 kontribusi gol dalam 50 pertandingan kompetitif, belakangan ia justru menjadi pemain cadangan di bawah Kovac. Pada paruh pertama musim 2025/26, tak ada lagi tempat bagi Groß di belakang Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, dan Jobe Bellingham dalam sistem yang menuntut dinamika dan kebugaran. Catatannya mengecewakan: ia hanya bermain 732 menit dari total 2.220 menit yang mungkin.

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Kembali ke Brighton merupakan langkah yang masuk akal sekaligus wajar. Ia pulang ke tempat namanya dahulu mulai benar-benar bersinar. Klub asal wilayah East Sussex itu pernah membayar tiga juta euro kepada Ingolstadt untuk merekrut Groß, yang saat itu sama sekali belum dikenal luas. Kini, Brighton telah lama dikenal dengan transfer-transfer tak konvensional berkat sistem pemanduan bakat yang sepenuhnya berbasis data dan telah banyak ditiru . Tujuh tahun dan 75 kontribusi gol dalam 228 laga Premier League kemudian, BVB merekrutnya seharga tujuh juta euro.

Di bawah Hürzeler, Groß, yang biasanya dimainkan sebagai gelandang nomor delapan berorientasi menyerang dan terkadang mengenakan ban kapten, juga memiliki status yang tak dimiliki pemain lain dalam skuad saat ini. Sejak kembali masuk susunan pemain utama melawan ManCity, Groß tak pernah lagi duduk di bangku cadangan dalam pertandingan liga. Ia hanya dua kali ditarik keluar. Statusnya di Brighton tak tertandingi, dan hal itu bukan semata-mata karena jumlah kontribusi golnya yang di atas rata-rata.

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Statistik mencengangkan Groß: Jauh lebih dari mesin gol dan assist, segera jadi pelatih

Sebab, Groß jauh lebih dari sekadar mesin gol dan assist. Dengan 29 tembakan yang berawal dari aksinya, menurut basis data FotMob, ia juga pemain paling kreatif di liga. Groß pun membuktikan bahwa secara fisik ia masih sangat mampu mengimbangi pemain lain. Dengan jarak tempuh 119,5 kilometer, setara hampir tiga maraton dalam sepuluh penampilan, pemain yang telah 19 kali membela timnas itu berlari lebih jauh daripada pemain mana pun di Premier League. Angka-angka mencengangkan yang agaknya membuat Dortmund dan Kovac terheran-heran.

"Saya tidak benar-benar menyangkanya," kata Groß baru-baru ini kepada Sky mengenai catatan golnya yang mengesankan. Analisisnya setelah itu pun tepat sasaran: "Bagi saya pribadi, seperti halnya seluruh tim, ini awal yang bagus. Saya rasa gaya bermain kami sangat cocok untuk saya. Kami menciptakan banyak peluang, merebut banyak bola, dan sering berada dalam situasi yang memungkinkan kami memberikan umpan terakhir. Kami ingin menciptakan banyak peluang mencetak gol. Bermain di tim ini sungguh menyenangkan."

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Dan siapa tahu? Kisah sukses ini mungkin bahkan berujung pada partisipasi pertama Brighton di Liga Champions. Jika itu terjadi, pertanyaan soal pensiun pun tampaknya belum akan muncul bagi Groß, yang kontraknya habis pada akhir musim. "Selama saya merasa baik, masih menikmati bermain, dan bisa membantu tim, saya akan terus bermain. Penting juga bagi saya untuk memiliki peran dalam tim yang cocok, memberi saya kepuasan, dan membuat saya senang. Selama semua itu terpenuhi, saya tidak melihat alasan untuk berhenti," tegasnya dalam wawancara tersebut. Ia juga mengatakan akan "berdamai dengan diri sendiri" jika kariernya berakhir.

Terlebih, rencananya setelah itu sudah jelas. Pria kelahiran Mannheim tersebut berpeluang meniti karier sebagai pelatih yang, menurut banyak orang, akan sangat sukses. Groß baru perlu mendapatkan lisensi "pelatih sepakbola", ungkapnya baru-baru ini kepada kicker. "Sebab, dengan jadwal kami, tidak ada waktu untuk itu," katanya, lalu menambahkan dengan alasan yang masuk akal: "Jadi, itu harus menunggu sedikit lebih lama. Namun, itu bukan masalah."

Getty Images

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Pascal Groß: Perbandingan statistik di BVB dan Brighton sejak kepulangannya

Klub BVB Brighton & Hove Albion Penampilan (menit bermain) 66 (4.558) 38 (3.253) Gol 1 6 Assist 17 11