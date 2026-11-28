Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Eintracht Frankfurt dan VfB Stuttgart belum menemukan momentum kemenangan dalam persaingan memperebutkan tempat di kompetisi Eropa setelah duel yang menghibur.

Hasil imbang 2-2 (1-1) di markas VfB pada Sabtu malam setidaknya lebih menguntungkan Frankfurt, yang tidak terkalahkan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, daripada tuan rumah. Di Bundesliga, VfB tertinggal lima poin dari Werder Bremen yang menempati peringkat keenam. Frankfurt tertinggal tiga poin.

“Ini menyakitkan,” kata gelandang VfB Angelo Stiller kepada Sky. “Kami unggul 2-1 dan saat itu tidak terasa Frankfurt sedang melancarkan tekanan. Namun, sepakbola adalah permainan yang penuh kesalahan. Hasil imbang ini bisa diterima.” Timnya harus berusaha kembali untuk “menuntaskan para pemain.”

Dalam pertandingan intens dengan banyak duel keras, Grischa Prömel (42) memanfaatkan peluang bagus pertama Stuttgart untuk membawa timnya unggul. Frankfurt tampil gigih dan lebih dominan dalam permainan. Ansgar Knauff (45+2) menyamakan kedudukan setelah sepak pojok, ketika bola berbelok akibat sentuhan Deniz Undav dan tidak mampu dijangkau kiper. Namun, kapten VfB itu kemudian menyiapkan gol Luca Jaquez (53) yang mengubah skor menjadi 2-1. Eintracht kembali membalas dengan cepat melalui penyerang tim nasional Younes Ebnoutalib (62).

Iklan Iklan

Belakangan, VfB berusaha menemukan kembali gol-gol yang hilang. “Seolah-olah ada kutukan,” kata pelatih Sebastian Hoeneß setelah kekalahan 2-0 dari Inter Milan di Liga Champions. Namun, penyerang Ermedin Demirovic menegaskan bahwa “pada akhirnya” kebuntuan itu “akan terpecahkan”. Untuk itu, Hoeneß melakukan perubahan di lima posisi dalam susunan pemain awal, termasuk dengan mengembalikan Undav. Sementara itu, pelatih Frankfurt Adi Hütter mengatakan bahwa ia melihat “kaki” para pemain VfB, bukan isi kepala mereka.

Topik Terkait

Tim yang kalah dalam pertemuan dua klub bersejarah ini akan kesulitan menjaga jarak dengan zona kompetisi Eropa menjelang Natal. Kedua tim tampak menyadari besarnya taruhan dalam pertandingan ini. Frankfurt pada awalnya lebih mampu mengatasi tekanan, sebagaimana terlihat dari tembakan Jonathan Burkardt (16) dan Lilian Brassier (18).

Getty Images

VAR Batalkan Kartu Merah untuk Robin Koch dari Frankfurt

Namun, VfB kemudian mengirim umpan terobosan kepada Demirovic. Robin Koch melakukan intervensi tegas untuk Eintracht dan Sascha Stegemann mengganjarnya dengan kartu merah (20). Setelah protes dan peninjauan rekaman video, wasit membatalkan kartu merah tersebut karena Koch menyentuh bola dengan ujung kakinya.

Iklan

Kedua tim kemudian bermain penuh risiko dan saling menyerang. Setelah setengah jam, tidak ada lagi permainan yang sekadar berlangsung di sekitar lapangan tengah. Frankfurt tampil agresif dalam duel dan kerap merebut bola, tetapi serangan cepat mereka kurang akurat.

Ketika para pemain Stuttgart berhasil keluar dari tekanan lewat permainan umpan, mereka mampu masuk ke kotak penalti lawan. Namun, masalah lama kembali muncul: mereka tidak menciptakan peluang besar, sampai Prömel menerima umpan terobosan apik dari Demirovic dan mencetak gol ke sudut dekat. Knauff membalas setelah sepak pojok dengan sedikit keberuntungan. Pada babak kedua, Jaquez dibiarkan bebas saat melepaskan sundulan khasnya. Ebnoutalib menuntaskan umpan Burkardt dengan tenang untuk mengubah skor menjadi 2-2.