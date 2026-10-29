Pemain timnas Jerman itu baru masuk pada awal babak kedua, Rabu malam, saat Bianconeri sudah tertinggal 0-2 dari Genoa. Spalletti menarik bek Federico Gatti untuk menghidupkan lini serang.

Woltemade berusaha terlibat dalam permainan dan menciptakan peluang, tetapi kembali gagal mencetak gol. Beberapa detik sebelum peluit akhir, kiper Genoa Justin Bijlow menepis sundulan pemain berusia 24 tahun itu.

Media olahraga Italia segera bereaksi, mengingat Woltemade masih belum mencetak gol di Serie A. Gazzetta dello Sport memberi penampilannya nilai 5,5 dan menulis: "Si raksasa sama sekali tak menemukan celah di tengah pertahanan beton Genoa. Di liga, ia memang kekurangan naluri pembunuh. Sundulannya yang bagus datang terlalu terlambat untuk mencegah kekalahan pahit ini."

Penilaian Tuttosport tak kalah tegas. Media itu juga memberi sang penyerang nilai 5,5: "Spalletti memasukkan Woltemade saat jeda untuk menghidupkan lini serang yang lesu. Hasilnya mengecewakan. Bersama Kolo Muani, ia kini membentuk duet yang menghindari kotak penalti lawan seperti iblis menghindari air suci. Trik-trik tumit yang sedap dipandang tidak membantu Juve ketika mereka sangat membutuhkan gol."

Getty Images

Pertandingan berikutnya JUV Serie A 14.45 NAP

"Si jangkung": Nick Woltemade mendapat kritik tajam

Perdebatan soal ketajaman Woltemade kembali mengemuka sesaat sebelum pertandingan. Mantan penyerang Italia Marco Borriello menyampaikan kritik terhadap lini serang tim Turin dalam sebuah wawancara: "Juventus saat ini punya masalah besar di posisi penyerang tengah. Woltemade memang si jangkung yang piawai secara teknik, tetapi permainannya di lapangan sangat mudah ditebak. Pada level tertinggi di kasta teratas Italia ini, pemain Jerman itu tidak punya ketenangan yang dibutuhkan di depan gawang."

Kemerosotan performa tim juga memperburuk posisi pelatih kepala. Setelah turun ke peringkat kedelapan klasemen dan semakin tertinggal dari pemuncak klasemen, tekanan terhadap Spalletti meningkat. Menurut laporan surat kabar La Stampa, manajemen klub sudah mempertimbangkan sejumlah calon penggantinya.

Mantan pelatih Juve Antonio Conte disebut sebagai favorit. Selain Stefano Pioli, yang juga tersedia, Didier Deschamps turut disebut sebagai kandidat. Pria berusia 58 tahun itu dilaporkan telah memberi sinyal bahwa ia siap menerima pekerjaan tersebut. Deschamps, yang pernah menangani tim Turin pada musim 2006/07 dan setahun lalu secara terbuka menyebut pengunduran dirinya kala itu sebagai kesalahan, berpeluang kembali melatih klub tersebut sekitar dua dekade kemudian.