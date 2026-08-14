Dua kali juara Eropa: legenda Manchester United dan Arsenal tutup usia

Mantan penjaga gawang Manchester United, Arsenal, dan Aston Villa meninggal dunia dalam usia 78 tahun.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Jimmy Rimmer, mantan penjaga gawang Manchester United dan Aston Villa, meninggal dunia dalam usia 78 tahun, setelah sepanjang kariernya yang membentang lebih dari 20 tahun turut berkontribusi mengantarkan kedua tim meraih gelar Piala Eropa masing-masing satu kali.

Rimmer membantu kedua tim memenangi Piala Eropa sepanjang kariernya yang panjang, yang diwarnai banyak momen penting.

Rimmer berasal dari Lancashire, dan memulai kariernya di sektor akademi klub Manchester United. Ia juga berada di bangku cadangan saat timnya menang di final Piala Eropa tahun 1968 atas Benfica.

Rimmer menghabiskan 9 tahun bersama Manchester United, dan selama sebagian besar periode itu ia menjadi penjaga gawang pelapis Alex Stepney, sebelum akhirnya pindah ke Arsenal pada 1974.

Kepindahan Rimmer ke Aston Villa tiga tahun kemudian menandai awal periode paling sukses dalam kariernya, di mana ia menampilkan level terbaiknya bersama tim tersebut.

Rimmer memainkan 229 pertandingan liga bersama Aston Villa, dan turut ambil bagian dalam seluruh pertandingan perjalanan tim menuju kemenangan Piala Eropa tahun 1982, namun ia digantikan hanya setelah 9 menit berjalan pada pertandingan final melawan Bayern Munich.

Klub Aston Villa menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Aston Villa merasa sangat sedih setelah mengetahui kabar wafatnya Jimmy Rimmer, sang juara Piala Eropa, dalam usia 78 tahun.

"Hati seluruh keluarga besar klub bersama keluarga dan sahabat-sahabat Jimmy pada masa yang sangat sulit ini."

Alex Stepney, mantan rekan setim Rimmer di Manchester United, menyampaikan belasungkawa, dan menulis: "Kabar yang sangat menyedihkan mendengar wafatnya Jimmy Rimmer, beristirahatlah dengan tenang, dan seluruh cinta untuk keluarga Jimmy."

Stepney sebelumnya sempat menyampaikan lewat media sosial hanya satu hari sebelumnya, mengungkap bahwa Rimmer tidak berada dalam kondisi terbaiknya setelah mengalami terjatuh, sebelum ia menyampaikan doa terbaiknya untuk mantan rekannya sesama penjaga gawang tersebut.

Rimmer meninggalkan Aston Villa pada 1983, dan menghabiskan 3 tahun bersama Swansea City, sebelum menjalani dua periode singkat bersama Hamrun Spartans di Malta dan Luton Town, keduanya pada tahun 1986.

Rimmer hanya memainkan satu pertandingan internasional bersama tim nasional negaranya, saat ia bermain untuk timnas Inggris dalam pertandingan persahabatan melawan Italia, selama masa kariernya bersama Arsenal.