Kedua pemain menyerang itu mengalami cedera pada Sabtu saat bermain imbang 2-2 dalam laga papan atas Bundesliga melawan Borussia Dortmund, keduanya sudah cedera pada babak pertama dan harus ditarik keluar. "Kedua cedera itu cukup serius," kata anggota dewan direksi bidang olahraga Max Eberl sesaat setelah peluit akhir berbunyi. Setelah pemeriksaan menyeluruh, kekhawatiran tersebut terbukti benar.

Saibari mengalami robekan ligamen sindesmosis pada pergelangan kaki kanannya saat berduel dengan kiper BVB Gregor Kobel. Pemain asal Maroko berusia 25 tahun itu telah menjalani operasi yang berjalan sukses. Cedera seperti itu biasanya membutuhkan waktu pemulihan tiga bulan. Gnabry mengalami cedera otot pada bagian belakang paha kirinya dan diperkirakan bisa kembali dalam satu hingga dua bulan.

FC Bayern belum memberikan keterangan mengenai Michael Olise

Sementara itu, FC Bayern belum memberikan keterangan mengenai Michael Olise. Pemain asal Prancis berusia 24 tahun itu juga ditarik keluar saat melawan BVB karena mengalami gangguan fisik. Kabarnya, ia mengeluhkan masalah pada lutut. Karena itu, belum diketahui apakah Olise bisa tampil dalam duel melawan Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa.

Selain Saibari dan Gnabry, Luis Diaz dan Jamal Musiala dipastikan absen dalam laga tersebut. Diaz diperkirakan kembali pada akhir November setelah mengalami robekan berkas otot, sedangkan Musiala bisa tampil lagi pada Sabtu mendatang melawan FSV Mainz 05 setelah mengalami robekan serat otot. Dengan demikian, satu-satunya pemain menyerang yang dipastikan fit untuk menghadapi Atletico adalah Harry Kane dan Lennart Karl.

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 FCB

Sementara itu, kiper utama Manuel Neuer mungkin sudah bisa dimainkan lagi pada Selasa. Penggantinya, Jonas Urbig, juga mengalami cedera saat melawan Dortmund setelah wajahnya terkena lutut Carney Chukwuemeka dalam sebuah duel.