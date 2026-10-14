FC Twente bersiap menghadapi laga pembuka di fase liga Conference League. Dalam konferensi pers, pelatih John van den Brom mengungkapkan bahwa Sondre Ørjasaeter dan Filip Thorvaldsen kembali tersedia untuk pertandingan melawan FC Thun pada Kamis malam. Namun, laga itu datang terlalu cepat bagi tiga pemain lainnya.

FC Twente mengawali kiprah mereka di Eropa dengan mengecewakan setelah tersingkir dari babak kualifikasi Liga Europa oleh Ferencváros. Namun, mereka berhasil mencapai fase liga Conference League dengan menyingkirkan FC DAC 1904 dan FK Qarabag secara beruntun.

Pada Kamis, mereka harus mengambil langkah pertama menuju fase gugur saat menghadapi Thun, juara Swiss yang saat ini berada di peringkat kesembilan dalam kompetisi beranggotakan 12 tim. "Target kami adalah lolos ke babak berikutnya. Semua dari 36 tim pasti akan mengatakan hal yang sama," ujar Van den Brom dalam konferensi pers.

"Apakah itu realistis, saat ini belum bisa dipastikan. Namun, melihat pertandingan-pertandingan yang akan kami hadapi, itulah yang harus selalu kami upayakan. Itulah tujuan kami," kata Van den Brom, yang mencapai perempat-final turnamen ini sebagai pelatih Lech Poznan pada 2023. "Saya masih ingat betapa menyenangkannya turnamen ini. Itulah yang juga ingin saya sampaikan kepada para pemain."

Pertandingan berikutnya TWE Conference League 15.00 THU

"Semakin jauh Anda melangkah di turnamen seperti ini, semakin menyenangkan rasanya. Tahun lalu kami finis di posisi keempat Eredivisie dan sekarang kami bisa menikmati hasilnya dengan bermain di sini. Kompetisi-kompetisi seperti ini menyenangkan." Ørjasaeter dan Thorvaldsen absen saat menghadapi Fortuna Sittard akhir pekan lalu karena sakit.

Kedua penyerang asal Norwegia itu kembali mengikuti latihan bersama tim dalam beberapa hari terakhir dan sudah cukup pulih untuk masuk skuad Van den Brom di kompetisi Eropa. Sang pelatih tentu senang menyambut kembalinya mereka. "Senang mereka sudah kembali. Filip dan Sondre bisa menjadi pembeda sebagai pemain sayap."

Berbeda dengan Ørjasaeter dan Thorvaldsen, Lars Unnerstall, Max Bruns, dan Stav Lemkin tidak akan tampil. Ketiganya belum cukup bugar untuk menghadapi Thun. Lemkin memang ikut berlatih bersama tim pada Rabu pagi, tetapi pertandingan Kamis masih datang sedikit terlalu cepat bagi bek tengah itu.



