Kemenangan besar yang diraih Trabzonspor di kandang lawan dengan skor 4-2 atas klub Finlandia KuPS pada laga pembuka Liga Konferensi Eropa bukanlah satu-satunya peristiwa yang menyita perhatian media di sana. Jersey bintang Mesir Mohamed Salah justru berubah menjadi misteri menarik yang memicu kegaduhan luas.

Setelah pertandingan yang memperlihatkan penampilan menonjol dari Salah, dengan mencetak satu gol dan menciptakan satu assist untuk membawa timnya menang, perhatian beralih dari lapangan hijau ke balik layar ruang ganti, khususnya ke prosesi tukar jersey yang terkenal itu.

Siapa yang mendapatkan jersey Sang Firaun?

Lembaga penyiaran resmi Finlandia, Yle, yang dikutip situs Turki "61saat", menyoroti kisah menggelitik yang dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana yang diajukan para suporter dan media: siapa pemain beruntung yang mendapatkan jersey Mohamed Salah?

Awalnya, pemain muda KuPS Samuel Pasanen menegaskan bahwa kapten tim Petteri Pennanen adalah pihak yang mendapatkan jersey bintang Mesir tersebut.

Namun jawaban si kapten justru menambah misteri dan sensasi, karena ia menjawab dengan nada bercanda dan senyum penuh arti: "Bisa jadi milik saya, bisa juga bukan milik saya."

Pernyataan bernada jenaka itu memicu semakin banyak spekulasi, sebelum akhirnya kepastian datang dari rekan ketiga.

Kejutan: dua jersey, bukan satu!

Pemain KuPS Akseli Pouko mengungkap seluruh kebenarannya, dengan menegaskan bahwa kapten Pennanen memang mendapatkan jersey Salah, tetapi ia sendiri juga mendapatkan jersey lain milik bintang Mesir itu.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Finlandia Sanoma, Pouko menjelaskan rincian kejadian tersebut: "Salah punya lebih dari satu jersey. Saya kira kami berdua mengambil salah satu jersey yang ia pakai dalam pertandingan itu."

Dengan pernyataan tersebut, rahasianya terbongkar, dan menjadi jelas bahwa Mohamed Salah menggunakan dua jersey berbeda selama pertandingan, yang keduanya akhirnya berpindah ke tangan dua pemain KuPS. Jersey itu pun berubah dari sekadar suvenir menjadi sebuah kisah yang diceritakan media Finlandia, dengan tokoh utamanya bintang Mesir yang mencuri perhatian baik di dalam maupun di luar lapangan.



