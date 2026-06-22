Kehidupan akhirnya kembali normal di Stadion Philadelphia, setelah tim nasional Prancis dan Irak melanjutkan babak kedua pertandingan yang mempertemukan keduanya dalam putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026, menyusul penundaan luar biasa yang berlangsung selama dua jam dan 12 menit akibat badai petir dan kondisi cuaca buruk yang melanda sekitar stadion.

Panitia terpaksa menunda dimulainya babak kedua dan mengevakuasi tribun sebagai tindakan pencegahan demi keselamatan penonton dan pemain akibat badai petir yang sangat hebat, sebelum pihak berwenang memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pertandingan setelah kondisi cuaca membaik.

Awal Krisis

Hujan lebat dan angin kencang mulai memengaruhi jalannya pertandingan pada menit-menit terakhir babak pertama, sebelum pihak penyelenggara mengeluarkan peringatan darurat akibat mendekatnya badai petir yang sangat hebat di sekitar stadion.

Segera setelah babak pertama berakhir, panitia penyelenggara mengumumkan perpanjangan waktu istirahat antar babak menjadi 30 menit, dari yang semula 15 menit, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Evakuasi tribun demi keselamatan penonton

Pihak berwenang meminta seluruh penonton untuk meninggalkan tribun dan menuju ke area aman di dalam stadion dan sekitarnya, sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku dalam situasi seperti ini.

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Pengumuman resmi di dalam stadion menegaskan bahwa kelanjutan pertandingan akan tetap ditunda hingga ancaman badai petir berlalu, dengan pemantauan kondisi cuaca yang terus dilakukan.

Ini bukanlah kali pertama kondisi cuaca menyebabkan penundaan pertandingan di Amerika Serikat, karena Piala Dunia Klub yang baru saja berakhir juga mengalami beberapa penundaan dan penghentian pertandingan akibat badai petir dan peringatan cuaca, yang memaksa panitia saat itu untuk menerapkan protokol yang sama demi menjaga keselamatan para pemain dan penonton.