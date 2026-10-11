Stadion Mestalla pada Januari 2025 menjadi saksi insiden ketika Stole Dimitrievski menjambak rambut Vinicius Junior dari belakang, namun kiper tersebut tidak diganjar kartu merah meski sudah mengantongi kartu kuning, sementara bintang Brasil itu justru menerima kartu merah langsung karena reaksinya.

Dan setelah hampir dua tahun berlalu, Vinicius justru mendapati dirinya diusir keluar dengan kartu merah karena menjambak rambut salah satu pemain lawan, sehingga pertanyaan soal perbedaan keputusan wasit dalam dua insiden yang serupa kembali mengemuka.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", insiden pertama terjadi pada laga antara Valencia dan Real Madrid, saat hasil pertandingan masih belum menentu dan ketegangan mencapai puncaknya, ketika Vinicius menuntut agar pelanggaran di dalam kotak penalti diberikan, sebelum ia terjatuh ke rumput lapangan.

Dimitrievski kemudian mendekatinya dari belakang dan menjambak rambut kepangnya, sehingga pemain Brasil itu merespons dengan mendorong si kiper, yang lalu terjatuh ke atas rumput.

Menjambak rambut tanpa hukuman

Tak lama kemudian, perkelahian pun pecah antara para pemain kedua tim, karena pemain dari kedua kubu melakukan protes, hingga wasit pertandingan Cesar Soto Grado turun tangan dan pada awalnya mengeluarkan kartu kuning kepada para pemain.

Namun wasit video asisten memanggilnya untuk meninjau reaksi Vinicius, dan setelah kembali dari layar monitor, wasit mengubah keputusannya serta mengeluarkan kartu merah langsung kepada pemain Real Madrid tersebut, sementara Dimitrievski, yang sebenarnya sudah terancam kartu merah, tidak menerima kartu kuning kedua akibat insiden menjambak rambut yang mendahului reaksi pemain Brasil itu.

Keputusan pengusiran tersebut semakin menambah ketegangan, karena Vinicius protes dengan keras dan terlibat konfrontasi dengan Soto Grado, sehingga Antonio Rudiger dan anggota staf kepelatihan harus menahannya untuk mencegah situasi semakin memanas, lalu mengantarnya menuju ruang ganti.

Usai pertandingan, Carlo Ancelotti mempertanyakan keputusan wasit tersebut, dengan menegaskan bahwa insiden itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan mengeluarkan kartu kuning untuk masing-masing pemain.

Di sisi lain, Vinicius meminta maaf atas reaksinya melalui media sosial, serta menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya atas upaya yang mereka kerahkan untuk meraih kemenangan.

Dan pada laga Real Madrid versus Villarreal yang digelar tadi malam, pemandangan serupa kembali terulang dengan keputusan wasit yang berbeda, setelah Vinicius mengira dirinya telah mencetak gol kedua bagi timnya, sebelum kegembiraannya berubah menjadi kebingungan akibat wasit video asisten, Isidro Diaz de Mera, memanggil wasit untuk meninjau sebuah insiden yang terjadi sebelum gol tersebut.

Tayangan ulang televisi memperlihatkan pemain Brasil itu menjambak rambut Nathan Salibah, tanpa kedua pemain sedang berduel memperebutkan bola, sehingga wasit memutuskan untuk menganulir gol tersebut dan mengusir pemain Real Madrid itu dengan kartu merah langsung.

Vinicius memprotes keputusan tersebut, dan rekan-rekan setimnya harus menenangkannya sebelum ia meninggalkan lapangan, dengan Rudiger kembali mengambil peran itu.