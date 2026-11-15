Dua gol, satu kartu merah, dan penalti: 10 menit gila yang membakar duel Inggris kontra Spanyol

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Timnas Inggris menampilkan salah satu penampilan terbaik mereka di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel, setelah mendominasi hampir sepenuhnya laga melawan Spanyol, sang juara dunia, pada matchday keenam sekaligus terakhir fase grup UEFA Nations League di Stadion Metropolitano, sebelum keadaan berbalik setelah sekitar seperempat jam babak kedua berjalan.

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Timnas Inggris mengakhiri babak pertama dengan keunggulan satu gol tanpa balas, yang dicetak oleh sang kapten Harry Kane melalui tendangan penalti pada menit ke-45, setelah ia dilanggar di dalam kotak penalti oleh Pau Cubarsi. Namun, pelatih Spanyol Luis de la Fuente memutuskan untuk melakukan tiga pergantian sekaligus pada awal babak kedua pertandingan.

Pau Cubarsi, Fabian Ruiz, dan Mikel Merino meninggalkan lapangan, digantikan oleh Dean Huijsen, Pedri, dan Fermin Lopez, dalam upaya pelatih asal Spanyol itu untuk merebut kembali kendali lini tengah dan memperbaiki penampilan timnya, yang kesulitan menghadapi tekanan Inggris selama babak pertama.

Namun, pergantian tersebut tidak memberikan ketenangan yang diharapkan tuan rumah, setelah Inggris mengejutkan mereka dengan tekanan ganas sejak menit-menit awal babak kedua, dan terus maju ke depan alih-alih bertahan untuk menjaga keunggulannya, hingga berhasil menggandakan keunggulan hanya dalam waktu empat menit.

Gol kedua datang pada menit ke-53, setelah Declan Rice mengeksekusi tendangan sudut dengan apik, yang disambut Ezri Konsa tanpa kawalan di dalam kotak penalti, lalu mengarahkan bola dengan kepalanya ke gawang, memperbesar keunggulan Timnas Inggris menjadi gol kedua yang mengacaukan perhitungan Timnas Spanyol.

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Inggris tidak memberi lawannya kesempatan untuk mengambil napas, karena mereka kembali mengancam gawang tuan rumah dengan cepat, memanfaatkan ruang di belakang pertahanan dalam serangan balik cepat, ketika bola sampai ke Jude Bellingham, yang mengoperkannya dengan cerdik kepada Ben White yang melaju, lalu White menempatkan bola ke gawang pada menit ke-57, mencetak gol ketiga untuk Inggris.

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Ketika pertandingan tampak menuju dominasi penuh Inggris, ketegangan kembali muncul pada menit ke-63, hanya 10 menit setelah gol Konsa, ketika Jarell Quansah terlambat mengoper bola, hingga direbut Lamine Yamal yang melaju ke dalam kotak penalti, sebelum dilanggar oleh Elliot Anderson, sehingga wasit menunjuk titik penalti untuk Timnas Spanyol disertai kartu merah bagi pemain Manchester City tersebut.

Mikel Oyarzabal mengeksekusi tendangan itu pada menit ke-65, dan berhasil menempatkan bola ke gawang, memperkecil ketertinggalan menjadi dua gol serta mengembalikan harapan bagi Timnas Spanyol, dalam duel panas di kandang sendiri dan di tengah para pendukungnya.

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Dengan demikian, sepuluh menit babak kedua berubah menjadi babak yang menegangkan dalam duel ini, setelah Inggris mencetak dua gol beruntun pada menit ke-53 dan ke-57, sebelum Spanyol membalas melalui gol Oyarzabal dari tendangan penalti setelah kartu merah Anderson pada menit ke-63, hingga menit-menit tersisa memanas di tengah upaya tuan rumah untuk bangkit dalam skor.

Ketegangan tidak berhenti sampai di situ, ketika pemain pengganti kelima Spanyol, Nico Williams, berhasil mencetak gol kedua Spanyol pada menit ke-75 setelah serangan cepat yang sampai ke Yamal, yang mengoperkannya dengan satu sentuhan kepada bintang Athletic Bilbao itu, hingga memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol saja.