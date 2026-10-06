Harry Kane menandai laga rekornya bersama tim nasional Inggris dengan sempurna. Dalam kemenangan 3-0 (2-0) atas Republik Ceko di Nations League, bintang striker Bayern Munchen itu pada penampilan internasional ke-125-nya bukan hanya menyamai rekor sangat lama milik kiper Peter Shilton, tetapi juga membawa Three Lions meraih kemenangan yang sangat pantas nyaris seorang diri lewat dwigol (40/57) dan satu gol bunuh diri yang dipaksanya (27).

Tiga hari setelah pesta tujuh gol di Kroasia (7-0), Kane mencetak gol internasionalnya yang ke-90 dan ke-91 di hadapan 78.000 penonton di Stadion Wembley, London, dan ia memang sudah lama menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Pada gol 2-0, sang kapten hanya perlu menyodok bola setelah sebuah rangkaian serangan yang indah, sementara gol 3-0 dicetaknya lewat sundulan.

Sebelumnya, pemain 33 tahun itu memaksa Vladimir Coufal mencetak gol bunuh diri, pemain Hoffenheim itu mendorong umpan silang datar Kane tanpa tekanan lawan melewati garis gawang. Pada menit ke-82, sang penentu kemenangan ditarik keluar di tengah standing ovation. Daily Mail menulis tentang sebuah "malam bersejarah" bagi "salah satu striker terbaik yang pernah dilahirkan negara ini".

Setelah kalah tipis 2-3 dari Spanyol pada laga pembuka Nations League, Inggris asuhan manajer tim Thomas Tuchel meraih kemenangan ketiga beruntun tanpa kebobolan. Pada November, dalam perebutan tiket ke perempat final, dua laga terakhir fase grup akan berlangsung, melawan Kroasia (12 November) dan kemungkinan untuk memperebutkan juara grup di Spanyol (15 November).

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Rekor berlanjut: Spanyol kalahkan Kroasia setelah tertinggal

Juara dunia Spanyol memperpanjang rekor dunia mereka. Menghadapi Kroasia yang kuat dalam bertahan, yang tiga hari sebelumnya menelan kekalahan terbesar dalam sejarah mereka saat dibantai Inggris 0-7, tim asuhan pelatih Luis de la Fuente pada matchday keempat Nations League menang 2-1 (0-1) berkat dwigol Mikel Merino (61/88) dan kini tak terkalahkan dalam 42 pertandingan.

Gol kemenangan tercipta setelah Ivan Perisic, yang sebelumnya membawa Kroasia unggul lebih dulu (17), diusir keluar lapangan akibat kartu kuning kedua (81). Sesaat sebelumnya, mantan pemain Bundesliga itu bahkan sempat memiliki peluang untuk mencetak gol keduanya sendiri saat menghadapi Spanyol yang terkadang ceroboh, tetapi peluang emasnya digagalkan kiper Spanyol Unai Simon (77).

Perisic membawa Kroasia unggul lewat sundulan setelah peluang besar pertama melalui Josip Stanisic dari Bayern Munchen (13). Kiper Spanyol Unai Simon gagal menangkap sempurna tembakan Igor Matanovic, pemain Freiburg. Tak lama kemudian, Matanovic menyia-nyiakan peluang untuk membuat skor menjadi 2-0 setelah umpan buruk dari Simón (23).

Spanyol baru benar-benar berbahaya untuk pertama kalinya sesaat sebelum turun minum, tetapi Lamine Yamal hanya mengenai sisi luar jala setelah menerima umpan brilian dari Pedri. Setelah jeda, sang juara dunia meningkatkan tekanan, dan setelah sapuan sundulan Stanisic yang gagal sempurna, Merino mencetak gol dari assist Dani Olmo. Setelah Perisic diusir keluar, sang super-sub kemudian membalikkan keadaan dengan gol indah.







