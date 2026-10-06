Harry Kane menandai laga rekornya bersama tim nasional Inggris dengan sempurna. Dalam kemenangan 3-0 (2-0) atas Republik Ceko di Nations League, bintang penyerang Bayern Munich itu pada laga internasional ke-125-nya tak hanya menyamai rekor lawas kiper Peter Shilton, tetapi juga nyaris sendirian membawa The Three Lions meraih kemenangan yang sangat pantas lewat dua gol (40/57) dan satu gol bunuh diri yang dipaksakannya (27).

Tiga hari setelah pesta tujuh gol di Kroasia (7-0), Kane mencetak gol internasional ke-90 dan 91 di hadapan 78.000 penonton di Stadion Wembley, London, dan ia memang sudah lama menjadi top skor sepanjang masa. Pada gol 2-0, sang kapten hanya tinggal menyodorkan kaki setelah sebuah rangkaian permainan yang indah, sedangkan gol 3-0 dicetaknya lewat sundulan.

Sebelumnya, pemain 33 tahun itu memaksa Vladimir Coufal melakukan gol bunuh diri, pemain Hoffenheim tersebut mendorong umpan silang mendatar Kane tanpa tekanan lawan melewati garis gawang. Pada menit ke-82, penentu kemenangan itu ditarik keluar di tengah tepuk tangan meriah dari para penonton yang berdiri. Daily Mail menulis tentang sebuah "malam bersejarah" bagi "salah satu penyerang terbesar yang pernah dilahirkan negara ini".

Setelah kalah tipis 2-3 dari Spanyol pada laga pembuka Nations League, Inggris asuhan manajer tim Thomas Tuchel meraih kemenangan ketiga beruntun tanpa kebobolan. Pada November, dalam perebutan tiket ke perempat-final, mereka akan menjalani dua laga grup penutup - melawan Kroasia (12 November) dan mungkin untuk memperebutkan juara grup di Spanyol (15 November).

Getty Images

Tren berlanjut: Spanyol kalahkan Kroasia setelah tertinggal

Juara dunia Spanyol memperpanjang rangkaian rekor dunianya. Menghadapi Kroasia yang kuat dalam bertahan, yang tiga hari sebelumnya menelan kekalahan terbesar dalam sejarah mereka saat dihajar Inggris 0-7, tim asuhan pelatih Luis de la Fuente pada matchday keempat Nations League meraih kemenangan 2-1 (0-1) berkat dua gol Mikel Merino (61/88) dan kini tak terkalahkan dalam 42 pertandingan.

Gol kemenangan tercipta setelah Ivan Perisic, yang sebelumnya membawa Kroasia unggul lebih dulu (17), diusir keluar lapangan akibat kartu kuning kedua (81). Sesaat sebelumnya, mantan pemain Bundesliga itu bahkan sempat memiliki peluang untuk mencetak gol keduanya sendiri saat menghadapi Spanyol yang sesekali ceroboh, tetapi peluang emasnya digagalkan kiper Spanyol Unai Simon (77).

Perisic mencetak gol pembuka lewat sundulan setelah peluang emas pertama yang didapat Josip Stanisic dari Bayern Munich (13). Kiper Spanyol Unai Simon gagal mengamankan tembakan pemain Freiburg Igor Matanovic. Tak lama kemudian, Matanovic menyia-nyiakan peluang 2-0 setelah umpan buruk dari Simón (23).

Spanyol baru pertama kali benar-benar mengancam sesaat sebelum turun minum, tetapi Lamine Yamal setelah menerima umpan brilian dari Pedri hanya mengenai sisi luar jaring. Setelah jeda, juara dunia itu meningkatkan tekanan, dan setelah sapuan sundulan Stanisic yang gagal sempurna, Merino mencetak gol dari umpan Dani Olmo. Setelah Perisic diusir, sang super-joker lalu membalikkan keadaan dengan gol indah.







