Dua Faktor Utama: Mengapa Bayern Tak Khawatir dengan Kepindahan Olise ke Real Madrid?

Bayern Munich masih yakin Michael Olise akan bertahan dalam skuadnya, meski beredar laporan yang mengaitkan sang pemain dengan kepindahan ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini.

Terkait hal ini, jurnalis Jerman dari jaringan "Sky Sport", Florian Plettenberg, menyebutkan bahwa manajemen Bayern berpegang pada dua faktor utama yang menegaskan bertahannya sang pemain dan tidak adanya niat untuk melepasnya musim panas ini.

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Plettenberg menjelaskan bahwa faktor pertama adalah penegasan dari presiden Real Madrid, Florentino Perez, kepada manajemen Bayern - terlepas dari pernyataan resmi klub kerajaan - bahwa ia tidak berupaya mendatangkan Olise pada musim panas ini, dan tidak berniat mengajukan tawaran apa pun untuk merekrutnya.

Ia menambahkan bahwa para petinggi Bayern sepenuhnya memercayai penegasan tersebut, mengingat hubungan istimewa yang menjalin kedua klub.

Adapun faktor kedua adalah pesan-pesan yang diterima Bayern langsung dari Olise dan perwakilannya selama Piala Dunia, yang di dalamnya mereka menegaskan tidak adanya niat untuk pergi.

Plettenberg menunjukkan bahwa, hingga saat ini, Olise atau perwakilannya belum menyampaikan kepada manajemen Bayern adanya keinginan untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini.



