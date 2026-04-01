Dua cedera dalam satu pertandingan... Al-Ahli Jeddah kehilangan pemain profesionalnya saat melawan Damak

Pemain profesional Al-Ahli Jeddah dipastikan absen dari skuad tim saat menghadapi Damac di Liga Roshen Saudi, akibat cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu.

Al-Ahli akan menjamu Damac pada Sabtu mendatang di Stadion Al-Inmaa, Jeddah, dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen Saudi.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Valentin Atangana, gelandang Al-Ahli, akan absen dari tim dalam pertandingan mendatang melawan Damac, akibat cedera yang dialaminya saat membela timnas Prancis U-21.

Atangana mengalami cedera pada sendi kaki pada Senin lalu, akibat tekel dari salah satu rekan setimnya selama sesi latihan timnas Prancis U-21.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa gelandang asal Prancis itu menjalani pemeriksaan sinar-X dan tes medis pada Rabu, yang menunjukkan bahwa ia mengalami memar parah di kaki, serta robekan pada sendi.

Atangana akan menjalani program terapi dan rehabilitasi intensif dalam waktu dekat, dan kembalinya ke latihan akan ditentukan berdasarkan responsnya terhadap sesi terapi.

Pemain berusia 20 tahun ini dianggap sebagai salah satu pemain kunci Al-Ahli musim ini, di mana ia telah tampil dalam 29 pertandingan sejak awal musim ini dan berhasil mencetak 5 gol.

Perlu dicatat bahwa Al-Ahli saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Saudi dengan 62 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan 2 poin di belakang Al-Hilal yang berada di peringkat kedua.