Kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dari kursi kepelatihan Al Ahli Saudi bukanlah keputusan yang lahir seketika, melainkan buah dari serangkaian peristiwa yang menumpuk sejak sekitar dua bulan lalu.

Sejumlah laporan media memastikan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli, kemarin lusa, Kamis, demi menukangi Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya, Eddie Howe.

Surat kabar Catalan, "Sport", menyusun sebuah laporan yang mengungkap bahwa apa yang terjadi di Newcastle United saat ini disebabkan oleh Barcelona sebagai faktor utamanya, sekitar dua bulan lalu.

Kisah ini bermula pada 29 Mei lalu, ketika Barcelona mengumumkan perekrutan winger Inggris, Anthony Gordon, dari Newcastle, senilai 70 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai bonus tambahan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa kepergian Gordon sangat berpengaruh, terlebih ia merupakan pemain yang bisa menjadi tumpuan proyek Newcastle, setelah kepergian penyerang Swedia, Alexander Isak, ke Liverpool pada musim panas lalu.

Transfer ini membuka pintu bagi pemain-pemain lain untuk hengkang, dimulai dari gelandang Italia, Sandro Tonali, yang direkrut Tottenham senilai 108 juta euro.

Selain itu, gelandang lainnya, yakni pemain Brasil, Bruno Guimaraes, mendekati kepindahan ke Arsenal senilai 90 juta euro.

Menghadapi kepergian beruntun para bintang Newcastle ini, pelatih Inggris, Eddie Howe, tak punya pilihan selain turut angkat kaki dari kursi kepelatihan tim, dengan alasan ingin beristirahat, di tengah ketidakjelasan masa depan tim pada musim mendatang.

Kepergian ini mendorong manajemen Newcastle untuk mencari pelatih baru, dan pilihan pun jatuh kepada Jaissle, terlebih setelah penampilan-penampilan istimewa yang ia berikan bersama Al Ahli sepanjang tiga tahun terakhir.

Pelatih Jerman itu membawa tim Saudi tersebut meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebelum kembali mengulang pencapaian tersebut untuk kedua kalinya, ditambah meraih Piala Super setelah puasa gelar selama 9 tahun.