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Akankah Real Madrid dan Antonio Rüdiger berpisah setelah musim ini? Calon penggantinya bisa datang dari Bundesliga.

Jika berpisah dengan Antonio Rüdiger musim panas mendatang, Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan dua kandidat dari Bundesliga sebagai penggantinya.

Menurut laporan jurnalis Spanyol Jorge Picon dari Radio Marca, saat ini banyak tanda yang menunjukkan bahwa musim ini akan menjadi musim terakhir Rüdiger berseragam Los Blancos. Kontrak mantan pemain tim nasional itu berakhir pada akhir Juni, sementara indikasi dari lingkungan klub mengarah pada perpisahan.

Jika itu benar-benar terjadi dan Rüdiger meninggalkan klub asal Madrid tersebut setelah lima tahun, Real Madrid harus mencari pengganti. Menurut Picon, klub memantau empat kandidat: Nico Schlotterbeck dari BVB, Finn Jeltsch dari VfB Stuttgart, Alessandro Bastoni dari Inter Milan, dan Jacobo Ramon dari Como Calcio.

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Ramon tampaknya menjadi opsi yang jauh lebih murah dibandingkan kandidat lainnya. Pasalnya, saat menjual pemain berusia 21 tahun itu ke klub Italia tersebut pada musim panas 2025, Real Madrid menyertakan klausul pembelian kembali. Nilainya dilaporkan sekitar €9 juta.

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Nico Schlotterbeck ke Real Madrid lewat klausul pelepasan?

Untuk mendapatkan salah satu dari tiga kandidat lainnya, Madrid kemungkinan besar harus merogoh kocek jauh lebih dalam. Setelah memperpanjang kontraknya pada awal musim panas, Schlotterbeck terikat dengan Borussia Dortmund hingga 2031. Namun, ia bisa meninggalkan Dortmund musim panas mendatang melalui klausul pelepasan yang kabarnya bernilai antara €50 juta dan €60 juta.

Jeltsch, yang kontraknya di VfB berlaku hingga 2030, dan Bastoni, yang terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga 2028, kemungkinan juga akan membutuhkan biaya serupa. FC Barcelona juga berulang kali menunjukkan minat besar kepada pemain Italia milik Inter Milan itu.

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Antonio Rüdiger ingin meraih gelar bersama Real Madrid

Dalam wawancara dengan The Athletic, Rüdiger menyatakan bahwa ia sangat ingin meraih gelar pada musim yang mungkin menjadi musim terakhirnya bersama Real Madrid. "Dua tahun tanpa memenangi apa pun di Real Madrid. Itu mengerikan." Di klub pemegang rekor juara Spanyol itu, Jose Mourinho yang kembali diharapkan dapat mengakhiri kerinduan akan gelar-gelar besar.

Sang bek enggan berkomentar mengenai masa depannya sendiri. Saat ini, ia sepenuhnya fokus pada tugas-tugas di lapangan. "Prioritas saya adalah menang," tegas Rüdiger.