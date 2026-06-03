Pada 15 Juni, Cape Verde—yang memiliki enam pemain kelahiran Belanda dalam skuadnya—akan berhadapan dengan juara Eropa Spanyol. Dalam laporan latar belakang ini, Voetbalzone menyoroti kisah saudara-saudara Duarte, yang melihat impian Piala Dunia mereka menjadi kenyataan, berdasarkan dua wawancara terpisah pada tahun 2025.

Sidny Lopes Cabral (Benfica), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), dan Dailon Livramento (Casa Pia) memastikan bahwa Rotterdam akan bersorak lebih keras untuk Cape Verde musim panas ini.

Spangen

Bagi Laros (29) dan Deroy (26), ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka tumbuh besar di Spangen dan kemudian pindah ke Schiedam. Deroy, yang termuda dari saudara-saudara Duarte, menceritakan tahun lalu mengapa sepak bola memainkan peran sentral dalam keluarga mereka.

“Kami memiliki ayah yang fanatik, yang selalu sibuk dengan sepak bola. Dia membawa kami ke Het Kasteel dan De Kuip sejak kami masih kecil. Karena itu, kami pun segera menyukai permainan ini. Di sisi lain, kami hampir tidak punya pilihan lain. Ayah saya menonton hampir setiap pertandingan, jadi sepak bola selalu ada di sekitar kami. Cinta terhadap permainan itu telah ditularkan kepadanya kepada kami.”

Di Mariaplein di Spangen, saudara-saudara Duarte menghabiskan berjam-jam. Laros, yang lebih tua dua tahun lebih, selalu dianggap sebagai talenta yang lebih besar. Di tim muda Oranje, pemain asal Rotterdam ini lebih diutamakan daripada Frenkie de Jong. Di usia muda, dia bisa menandatangani kontrak dengan Tottenham Hotspur, tetapi akhirnya dia memilih PSV.

Laros menyadari betul bahwa keduanya telah menempuh jalan masing-masing menuju kontrak bagus di luar negeri dan tim nasional Cape Verde. “Saya selalu naik level dan tampil bagus di akademi Sparta. Pada awalnya, hal itu tidak terjadi pada Deroy, sehingga dia sedikit berada di bayang-bayang saya. Namun, kemudian dia berkembang pesat.”

“Mungkin terdengar aneh, tapi mungkin transfer saya ke PSV justru menguntungkan bagi Deroy. Akibatnya, orang-orang di Sparta tidak lagi sering membandingkan kami. Begitu saya bermain di Eindhoven, karier adik saya melesat dengan sangat cepat. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil masuk ke sepak bola profesional di usia yang lebih muda. Kami saling mendukung sepenuhnya, bahkan lebih dari yang kami harapkan untuk diri sendiri.”

Deroy terutama menekankan bahwa dia sangat berterima kasih kepada kakaknya. “Keluarga saya dan saya bahkan berpikir bahwa Laros pernah menyelamatkan saya. Itu terjadi di Sparta C2. Saya hampir saja dikeluarkan, jarang bermain, dan persentase lemak tubuh saya terlalu tinggi. Kami berpikir bahwa berkat Laros, saya mendapat keuntungan dari keraguan.”

Semuanya menjadi sempurna ketika beberapa tahun kemudian kedua bersaudara itu bermain bersama di tim utama Sparta. Sebuah puncak yang tak terlupakan bagi Laros. “Seolah-olah memang sudah ditakdirkan. Kembali ke tempat asal dan bahkan bersama adikku. Promosi pada tahun 2019 itu pun tak terlupakan.”

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Mimpi-mimpi dari Cape Verde

Setelah hengkang dari Sparta, kedua bersaudara Duarte berkembang menjadi gelandang Eredivisie yang luar biasa. Laros bermain di FC Groningen, sedangkan Deroy membela Fortuna Sittard. Secara keseluruhan, kedua bersaudara ini telah mencatatkan lebih dari 400 pertandingan di liga profesional Belanda.

Deroy, yang pernah bermain bersama Justin Kluivert, Donyell Malen, Cody Gakpo, dan Noa Lang di tim junior Oranje, adalah anggota keluarga Duarte pertama yang beralih kewarganegaraan untuk bermain di tim nasional. Ia melakukan debutnya pada Maret 2022 di usia 22 tahun bersama tim nasional Cape Verde dan kini telah mencatatkan 30 penampilan internasional.

Laros, yang bermain di lini tengah bersama Abdelhak Nouri dan De Jong, menyusul pada Januari 2024 dan saat ini telah mencatatkan 17 penampilan internasional untuk Cape Verde. Musim panas mendatang diharapkan menjadi puncak kariernya. “Piala Afrika adalah mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi pergi ke Piala Dunia bersama adikku adalah yang terbaik.”

Sangat mungkin terjadi interaksi antara pemain dari berbagai negara selama turnamen final bergengsi di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. “Saya berkomunikasi setiap hari dengan Noa Lang. Dia adalah teman baik saya. Yang lain saya hubungi sesekali, terutama melalui Instagram,” kata Deroy.

Kemungkinan kecil Cape Verde dan Belanda akan bertemu di Piala Dunia ini. The Blue Sharks akan bermain di Grup H melawan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Grup yang tampaknya kuat, tetapi kualifikasi itu sendiri sudah menjadi puncak sejarah bagi tim yang didominasi pemain asal Rotterdam ini.

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Performa yang luar biasa

Setidaknya, performa para saudara Duarte tidak menjadi masalah musim panas ini. Deroy bermain dalam 56 (!) pertandingan resmi untuk Ludogorets musim lalu, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist.

Laros tampil dalam 33 pertandingan resmi untuk Puskás dan memberikan enam assist. Dalam laga persahabatan melawan Serbia (kemenangan 3-0) pekan lalu, ia mencetak gol internasional pertamanya.

Rabu lalu, skuad Cape Verde tiba di Amerika Serikat. Di sana, tim ini akan menjalani satu pertandingan persahabatan melawan Bermuda, sebelum debut Piala Dunia melawan Spanyol pada Senin, 15 Juni.

Dalam beberapa minggu ke depan akan terlihat peran apa yang akan dimainkan oleh Duartes dalam tim Cape Verde, namun kisah mereka sudah terukir. Dan kisah itu hanya akan semakin indah jika para pemuda asal Rotterdam ini benar-benar mampu menciptakan kejutan di Piala Dunia.

Kota kelahiran kedua bersaudara ini setidaknya sudah bersiap untuk merayakan pesta Cape Verde. Schouwburgplein akan diubah menjadi Zona Penggemar Piala Dunia, tempat pertandingan pembuka melawan La Roja akan disiarkan.

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