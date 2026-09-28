Dua Akhir untuk Satu Era: Messi Berpamitan dari Puncak, Ronaldo Memilih Menutup Karier di "Bangku Cadangan"

Ketika Cristiano Ronaldo bertahan untuk melanjutkan perjalanan internasionalnya bersama timnas Portugal, kendati kehadirannya dalam susunan pemain inti menurun dan pertanyaan seputar perannya di dalam tim semakin meningkat, rival abadinya Lionel Messi bersiap menulis babak terakhir dari kisahnya bersama timnas Argentina, dalam perpisahan yang dinanti-nantikan oleh puluhan ribu suporter di Buenos Aires pada 6 Oktober mendatang.

Selama hampir dua dekade, kedua bintang tersebut berbagi takhta sepak bola dunia, dan masing-masing menempatkan dirinya sebagai standar yang luar biasa dalam sebuah era yang tidak mengenal banyak pemain dengan kemampuan serupa untuk terus berada di puncak.

Antara 2008 dan 2023, Ronaldo dan Messi menguasai 13 dari 15 penghargaan Ballon d'Or, dalam sebuah persaingan yang melampaui batas angka dan gelar, serta berubah menjadi salah satu kisah paling menonjol dalam sejarah olahraga ini.

Namun dengan usia mereka yang mencapai 41 dan 39 tahun secara berturut-turut, garis akhir kini tampak sepenuhnya berbeda di antara kedua legenda tersebut; sementara Messi mengarah pada perpisahan penuh perayaan dari jersey Argentina, Ronaldo tampak bertahan pada posisinya bersama Portugal, menolak jika tahun-tahun terakhirnya bersama timnas hanya menjadi sekadar persinggahan sebelum pensiun.

Perpisahan sang pahlawan yang merebut kembali takhtanya

Lionel Messi tidak lagi perlu membuktikan posisinya dalam sejarah sepak bola. Delapan Ballon d'Or, gelar Piala Dunia 2022, di samping dua kali penobatan sebagai juara Copa America, telah menciptakan perjalanan yang luar biasa bagi bintang Argentina tersebut, yang selama bertahun-tahun terus mengejar mimpi terbesarnya bersama jersey negaranya, sebelum mewujudkannya di Qatar dan mengakhiri perdebatan yang menyertainya sepanjang perjalanan internasionalnya.

Dengan kepindahannya ke Inter Miami, sebagian orang mengira Messi telah memasuki fase terakhir perjalanannya, dan bahwa menjauhnya ia dari persaingan Eropa akan mengurangi kehadirannya di dalam lapangan.

Namun ia membuktikan selama Piala Dunia 2026 bahwa dirinya masih mampu menciptakan perbedaan, setelah memimpin Argentina ke partai final melawan Spanyol, sembari mencetak 8 gol sepanjang turnamen.

Kehadirannya bukan sekadar partisipasi simbolis dari seorang kapten yang mengenakan ban timnas, melainkan ia tetap menjadi elemen sentral dalam perjalanan Argentina, menegaskan kemampuannya untuk bersaing pada ajang-ajang besar, kendati usianya semakin bertambah.

Bahkan dengan berbagai kritik yang menerpa timnas dan sejumlah pemainnya menyusul peristiwa yang terjadi setelah partai final, Messi tetap menjaga posisinya, bersandar pada rekam jejaknya yang besar berupa berbagai pencapaian dan hubungannya yang luar biasa dengan publik Argentina.

Namun pertanyaan seputar keberlanjutan tidak lagi jauh dari benak kapten Argentina tersebut, terutama setelah kematian ayahnya, Jorge Messi, musim panas ini, dalam kehilangan pribadi yang datang pada fase sensitif dalam perjalanannya.

Dengan mengemukanya pilihan antara pensiun atau melanjutkan perjalanan, Messi memutuskan untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya, tetapi dengan cara yang sepadan dengan besarnya apa yang ia persembahkan bagi negaranya.

Tanggal 6 Oktober diperkirakan menjadi waktu perpisahan Messi dengan jersey Argentina, dalam laga persahabatan menghadapi Benin di Stadion Monumental di Buenos Aires.

Pertandingan ini telah berubah menjadi peristiwa besar bagi publik bahkan sebelum dimulai, setelah tiketnya yang berjumlah 80 ribu ludes terjual hanya dalam waktu 90 menit.

Federasi Sepak Bola Argentina bersiap menggelar perayaan khusus yang layak bagi kapten timnas, yang mencakup jersey yang dirancang khusus untuk momen tersebut, di tengah antisipasi publik terhadap momen perpisahan, yang akan mengakhiri sebuah fase luar biasa dalam sejarah Argentina.

Mengemuka pula kemungkinan Messi bergabung dengan tim kepelatihan timnas setelah pensiun dari sepak bola internasional, untuk melanjutkan hubungannya dengan tim yang namanya terkait selama bertahun-tahun.

Ronaldo: tidak ingin akhir itu tiba sekarang

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo tampak tidak siap untuk menempuh jalan yang sama.

Bintang Portugal, yang lebih tua dua tahun dari Messi, masih bertahan untuk melanjutkan perjalanan internasionalnya, kendati perubahan yang menimpa perannya di dalam timnas, dan menurunnya keikutsertaannya sebagai pemain inti pada periode terakhir.

Hubungan Ronaldo dengan timnas Portugal telah lama menjadi pokok pembahasan di media lokal dan di kalangan suporter, terutama seiring bertambahnya usianya dan berlanjutnya perdebatan seputar sejauh mana tepatnya mengandalkan dirinya dalam susunan pemain inti.

Meski demikian, kapten Portugal itu masih memandang bahwa ia mampu memberikan lebih banyak lagi, dan bahwa perjalanan internasionalnya belum mencapai persinggahan terakhirnya.

Pada Agustus lalu, Ronaldo berbicara tentang masa depannya, mengisyaratkan bahwa tahun ini bisa jadi menjadi tahun terakhirnya di sepak bola, tetapi ia mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan warisan yang layak bagi perjalanannya, dengan berkata kepada majalah Vogue: "Mungkin ini adalah tahun terakhir saya di sepak bola, dan saya ingin meninggalkan warisan yang luar biasa."

Akan tetapi keikutsertaannya yang terakhir bersama timnas kembali membuka perdebatan seputar posisinya di dalam tim, terutama setelah laga melawan Norwegia, di mana ia mendapati dirinya berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan, dalam sebuah peristiwa yang langka bagi seorang pemain yang terbiasa menjadi nama pertama dalam susunan pemain Portugal selama bertahun-tahun.

Kendati Portugal menang dengan skor 2-1, hasil tersebut tidak cukup untuk menjauhkan sorotan dari Ronaldo, yang tampak frustrasi setelah tidak diturunkan, sebelum ia langsung menuju ruang ganti seusai peluit akhir, tanpa bergabung dengan rekan-rekannya dalam memberi salam kepada suporter dan merayakan kemenangan.

Tindakan ini memicu berbagai pertanyaan seputar sikap kapten Portugal, yang mengemban tanggung jawab kepemimpinan di dalam timnas, sekaligus menempatkan hubungannya dengan pelatih Jorge Jesus di bawah sorotan, terlebih karena yang disebut terakhir pernah bekerja bersamanya di Al Nassr Saudi dan mengenalnya secara dekat.

Jesus mengakui setelah pertandingan bahwa ia perlu berbicara dengan Ronaldo, seraya menegaskan bahwa keikutsertaannya terkait dengan apa yang ia berikan di dalam lapangan, sama seperti pemain-pemain lainnya, dalam sebuah sikap yang mencerminkan kecenderungan untuk memperlakukannya sesuai kebutuhan tim, jauh dari sekadar posisi historisnya semata.

Pelatih Portugal itu berkata: "Saya perlu berbicara dengannya," seraya mengisyaratkan bahwa ia tidak dapat mengomentari motif kaptennya sebelum berbicara dengannya.

Hal ini datang pada saat Ronaldo masih menjadi pemain yang berpengaruh di dalam ruang ganti, tetapi perannya di lapangan tidak lagi terjamin dengan cara yang biasa ia dapatkan sepanjang perjalanannya.

Perbandingan dengan Messi pun tidak jauh dari pemandangan tersebut, karena Ronaldo terbiasa selama tahun-tahun terakhir mendengar sorakan suporter yang menyebut nama rival Argentinanya, situasi yang terkadang memicu reaksi amarah darinya, dan menjaga persaingan historis di antara keduanya tetap hadir bahkan setelah mereka menjauh dari lapangan-lapangan Eropa.

Dua akhir yang berbeda bagi dua legenda

Perbedaan antara Messi dan Ronaldo tidak berkaitan sekadar dengan keputusan pensiun atau bertahan, melainkan dengan cara masing-masing mendekati akhir perjalanan internasionalnya.

Sang bintang Argentina, yang menjuarai berbagai gelar paling menonjol yang ia kejar bersama timnas negaranya, bersiap meninggalkan panggung di tengah perayaan publik, sementara bintang Portugal masih mencari peluang untuk terus memberi kontribusi, dan bertahan dengan kehadirannya bersama timnas yang ia pimpin selama bertahun-tahun.

Persaingan menyatukan mereka selama bertahun-tahun, dan mereka berbagi penghargaan, angka, serta sorotan, tetapi mereka kini mendekati akhir yang sepenuhnya berbeda; Messi bersiap untuk perpisahan yang merayakan apa yang telah ia capai bersama jersey Argentina, sementara Ronaldo bertahan untuk melanjutkan perjalanannya bersama Portugal, menolak jika perpisahan menjadi judul fase terakhirnya, dan meyakini bahwa ia masih memiliki sesuatu untuk dipersembahkan di dalam lapangan.