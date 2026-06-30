Driessen tidak ikut terbawa euforia dan menyebut pemain tim nasional Belanda itu 'terlalu dilebih-lebihkan'

Tak lama setelah timnas Belanda tersingkir dari Piala Dunia, Valentijn Driessen melontarkan kritik terhadap Jan Paul van Hecke. Bek tengah tersebut memang mendapat banyak pujian atas penampilannya melawan Maroko, namun kepala redaksi sepak bola De Telegraaf tidak sependapat.

“Menurut saya, dia agak dilebih-lebihkan. Saya belum melihatnya,” demikian penilaian Driessen terhadap bek tengah timnas Belanda itu dalam podcast Kick-Off, beberapa jam setelah tersingkirnya tim secara dramatis di babak 16 besar Piala Dunia.

Rekan kerjanya, Mike Verweij, jauh lebih positif mengenai penampilan Van Hecke di Piala Dunia. “Dia memang yang paling gigih di lapangan. Jika permainanmu seburuk itu, setidaknya kamu harus berjuang,” ujarnya mengenai bek yang sempat bersenggolan dengan Ismael Saibari dan bahkan bermain dengan kepala berlumuran darah.

Driessen langsung menunjukkan poin-poin di mana Van Hecke, yang berusia 26 tahun, dapat memperbaiki dirinya sebagai bek tengah. “Ini juga soal menempatkan pemain lawan, aksi-aksi yang kamu lakukan, cara kamu menguasai bola, dan sebagainya.”

“Saya belum sepenuhnya melihatnya, tapi Tottenham Hotspur melihatnya. Jadi, mungkin saja saya salah menilai dan dia akan berkembang,” kata Driessen yang tetap optimis mengenai pemain baru klub London senilai 60 juta euro tersebut.

Van Hecke menjadi pasangan tetap kapten Virgil van Dijk di lini belakang dalam empat pertandingan timnas Belanda di Piala Dunia. Dalam laga penyisihan grup melawan Tunisia (menang 1-3), bek tengah ini mencetak gol pertamanya saat mengenakan seragam Oranje.

Voetbalzone memberikan nilai 7,5 kepada Van Hecke, nilai tertinggi di antara semua pemain Oranje. Namun, hal itu ternyata tidak cukup untuk mencegah tersingkirnya Belanda lebih awal dari Piala Dunia.