Driessen sangat kesal dengan pelatih di Piala Dunia: 'Orang gila, orang yang tidak waras'

Valentijn Driessen tidak segan-segan mengkritik Thomas Tuchel dalam acara Kick-Off dari De Telegraaf. Pelatih tim nasional Inggris itu terkadang bersikap seperti orang gila di pinggir lapangan, demikian penilaian yang disampaikan dalam podcast tersebut.

“Seorang yang gila, yang tidak waras, berdiri di pinggir lapangan. Tidak normal,” kata Driessen sambil memandang pelatih asal Jerman itu dengan heran. “Apakah kamu pikir dengan begitu kamu bisa menjangkau para pemainmu?”

“Dan aku bisa membayangkan kalau kamu sebagai pemain, dalam cuaca yang sangat panas dan kelembapan tinggi, dan kamu baru saja mengalahkan Norwegia. Kamu pasti tidak ingin Tuchel datang memberi ceramah padamu. Padahal dia sendiri berdiri di pinggir lapangan berteriak-teriak seperti orang gila.” Driessen merujuk pada pernyataan Tuchel bahwa Inggris bermain buruk melawan Norwegia, meskipun menang 1-2.

Jude Bellingham, dalam wawancara dengan ITV, tidak terima dengan pernyataan pelatih tim nasional tersebut. Gelandang itu menekankan bahwa bermain di Miami yang sangat panas sangatlah sulit melawan para pemain bintang yang dimiliki Norwegia.

“Pada beberapa momen dalam turnamen, yang penting bukanlah keindahan permainan, melainkan lolos ke semifinal. Menurut saya, Bellingham telah memberikan kontribusi kecil untuk itu,” kata Mike Verweij merujuk pada dua gol Bellingham melawan Norwegia. “Jadi, bersikaplah normal sebagai pelatih.”

“Tapi pria ini tidak bisa,” sambung Driessen. “Pria ini benar-benar tidak bisa bersikap normal. Dan Tuchel punya riwayat dengan Bellingham. Karena dia bahkan tidak mau membawanya. Karena dia terlalu sedikit berkontribusi di Real Madrid. Dan perilakunya di lapangan benar-benar di bawah standar.”

Tuchel membawa Inggris ke semifinal Piala Dunia, dengan Argentina sebagai lawannya. Di semifinal lainnya, Prancis dan Spanyol akan saling berhadapan.