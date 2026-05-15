Driessen menyebut mantan pemain Feyenoord yang kini bermain di Liverpool asuhan Arne Slot

Lutsharel Geertruida akan hengkang dari Sunderland pada akhir musim ini; klub tersebut meminjam bek tersebut dari RB Leipzig. Bek asal Belanda itu tampaknya juga tidak memiliki masa depan di klub Jerman tersebut, sehingga mantan pemain Feyenoord ini sepertinya berada di persimpangan jalan dalam kariernya.

Valentijn Driessen menyarankan Liverpool sebagai calon klub barunya dalam rubrik Kick-Off di De Telegraaf. ''Arne Slot menginginkannya. Karena Geertruida bisa bermain di berbagai posisi.''

Lalu ia langsung menambahkan: ''Pertama di Leipzig, dan kini di Sunderland, ia kesulitan menyesuaikan diri. Dan itu bukanlah klub-klub terbaik di dunia yang bisa kamu tuju. Dan Liverpool adalah level yang lebih tinggi lagi. Apakah ia mampu mengatasinya?''

''Mungkin dengan pelatih seperti Slot, yang pernah bekerja sama dengannya di Feyenoord. Itu bisa saja terjadi. Semoga saja bagi pemuda itu, karena secara potensi dia adalah pemain sepak bola yang bagus,'' Driessen menolak untuk mengesampingkan Geertruida dari level teratas di Eropa.

Sunderland telah menyepakati opsi pembelian sebesar 23 juta euro dengan Leipzig, namun tampaknya tidak akan memanfaatkan opsi tersebut. Bek (25) ini telah tampil dalam 29 pertandingan di semua kompetisi musim ini, termasuk 15 kali sebagai starter.

Menurut The Sunderland Echo, Sunderland tidak ingin merekrut Geertruida secara permanen karena posisinya di lini belakang belum pasti. Nordi Mukiele merupakan pemain andalan di posisi bek kanan, sehingga pemain asal Belanda itu lebih sering diturunkan sebagai bek tengah.

Mungkin Geertruida akan dipertahankan untuk Premier League. Menurut media Inggris, Aston Villa, Everton, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, dan Leeds United memantau situasinya dengan cermat.