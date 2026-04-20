Driessen memuji pemenang piala yang 'layak masuk' ke tim nasional Belanda

Valentijn Driessen mengagumi Sven Mijnans, yang pada hari Minggu berhasil membawa AZ menjuarai Eurojackpot KNVB Beker. Menurut kepala redaksi sepak bola De Telegraaf, gelandang AZ tersebut layak masuk ke dalam skuad tim nasional Belanda.

Mijnans menjalani musim yang kuat bersama AZ dan telah disebut-sebut sebagai calon rekrutan PSV. Ia sudah lama menjadi incaran pelatih timnas Ronald Koeman, asalkan Mijnans bermain di klub papan atas Belanda, demikian pernyataan dalam Kick-Off.

“Saya juga berpikir begitu. Apalagi melihat perkembangannya belakangan ini,” demikian Driessen membuka podcast tersebut. “Saat Jordy Clasie absen, dia menjadi kapten. Mijnans juga sempat cedera sebentar.”

''Tapi jika Koeman tidak membawa pemain magang ke Piala Dunia, dalam hal ini Kees Smit, maka Mijnans sama sekali tidak akan terlihat aneh. Karena seseorang dengan kreativitas tentu sangat berguna dalam tim Anda. Ditambah lagi dia memiliki stamina yang luar biasa,'' kata Driessen yang menilai pemain AZ itu sebagai opsi yang pasti untuk Oranje.

''Dan dia mencetak gol. Itu adalah kualitas yang tidak dimiliki oleh beberapa pemain timnas Belanda di lini tengah,'' tambah pengamat Oranje dari surat kabar pagi tersebut.

Mike Verweij menimpali: ''Bukan tanpa alasan PSV sangat menginginkannya di awal musim. Pilihannya adalah Van Bommel atau Mijnans, dan tentu saja tidak keduanya. Agen Van Bommel menangani hal itu dengan lebih lincah daripada agen Mijnans.''

"Tapi itu lebih karena AZ daripada PSV. Sebab PSV ingin merekrut keduanya. Dan itu karena AZ. Jika mereka bersedia bekerja sama, PSV pasti sudah merekrut keduanya," demikian kesimpulan Driessen.