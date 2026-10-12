Valentijn Driessen baru-baru ini menerima surat anonim dari seorang wasit mengenai Bas Nijhuis. Kepala rubrik sepak bola De Telegraaf itu mengungkapkannya pada Senin malam di Vandaag Inside.

Dalam tayangan Senin, mereka membahas pelanggaran Abdellah Ouazane terhadap Bryan Linssen dalam laga Ajax - NEC (1-1) pada Sabtu. "Kaki mengenai kaki. Kartu kuning sudah tepat," kata Nijhuis, yang menilai Serdar Gözübüyük sudah benar tidak mengeluarkan kartu merah.

"Sekarang Bas kembali berperan sebagai ahli strategi yang duduk di sini mewakili KNVB," kata Driessen dengan nada sinis. "Saya menerima surat anonim dari seorang wasit. Di dalamnya tertulis bahwa Bas diperalat KNVB sebagai pion yang ditempatkan di garis depan secara strategis di Vandaag Inside. Ini serius."

Driessen menegaskan bahwa ia tidak bisa membacakan seluruh isi surat itu. "Saya hanya membacanya sekilas. Wasit itu benar-benar berusaha keras, sebab suratnya empat halaman."

Johan Derksen mendengarkan cerita Driessen yang tak biasa itu, lalu berkelakar, "Sebenarnya Bas adalah mata-mata."

Nijhuis, yang hadir sebagai tamu di bar acara bincang-bincang itu, hanya tertawa mendengar komentar Driessen dan Derksen.